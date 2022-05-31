31 Мая 2022 13:13

Более 60% многоэтажек в Алматы перешли на форму простого товарищества и ОСИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы зарегистрировали 857 объединений собственников имущества (ОСИ) и 3 126 простых товариществ (ПТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно Закону «О жилищных отношениях», до 1 июля этого года жители многоквартирных домов в Казахстане должны упразднить кооперативы собственников квартир (КСК) и создать ОСИ или ПТ.

«По состоянию на сегодняшний день, зарегистрировано 3983 новых формы управления с охватом 4294 многоквартирных жилых домов, из которых 857 - объединения собственников имущества (ОСИ) и 3 126 простых товариществ (ПТ), в итоге 60,2%. Я думаю, что мы до 1 июля добьем. Будем нагонять», - сказал на брифинге руководитель управления жилищной политики Алматы Данияр Кирикбаев.

По его словам, в Алматы самый крупный в стране жилищный фонд, насчитывающий 8879 многоквартирных жилых домов, которые обслуживают более 820 органов управления - КСК, ПК, ПКСК и другие. При этом только 7129 многоквартирных домов подлежат переходу на новые формы управления.

Данияр Кирикбаев добавил, что на сегодня утверждены графики проведения собраний среди жителей. Сформировано 8 мобильных групп в разрезе районов с участием представителей жилищной инспекции и аппаратов районных акиматов для обеспечения организации разъяснительных работ с жителями и руководителями действующих органов управления.

Глава управления призвал алматинцев быть активными. Жители с вопросами перехода на новые формы управления могут обращаться в управление жилищной политики, которое расположено в Доме социальных услуг на проспекте Достык, 85 или же связаться по номеру: 225-14-31.

Ранее заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков заявил, что до 1 июля 2022 года все старые формы управления должны по акту передать вновь созданным ОСИ и ПТ все имеющиеся технические, финансовые и иные документы и произвести ликвидацию в порядке, определенном законодательством РК.

Осенью прошлого года в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК поясняли, как осуществляется процедура перехода из КСК в ОСИ.