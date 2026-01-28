Более 60 малых плотин нуждаются в ремонте в Актюбинской области

В настоящее время на территории Актюбинской области насчитывается 206 гидротехнических сооружений. Из них 10 находятся в республиканской собственности, 174 — в коммунальной, ещё 22 — в частной собственности. В прошлом году в регионе было создано учреждение по обслуживанию гидротехнических сооружений Актюбинской области. Именно на данную организацию возложены функции по обследованию технического состояния плотин и последующему проведению ремонтных работ.

На сегодня собственная материально-техническая база учреждения остаётся недостаточно развитой. В прошлом году за 84,7 млн тенге был приобретён 1 землесосный снаряд, с помощью которого были выполнены работы по очистке камышовой растительности на реке Сазды. Как сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, всего требуется 72 единицы техники. В текущем году из областного бюджета выделено 355 млн тенге на приобретение 9 единиц специальной техники, в настоящее время ведётся подготовка конкурсной документации. Кроме того, планируется приобретение ещё 36 единиц специальной техники на условиях лизинга на сумму 2,2 млрд тенге.

— В этом году необходимо провести многофакторное обследование 6 гидротехнических сооружений, в ходе которого будет проверено техническое состояние плотин. В целом за годы Независимости строительство плотин и проведение ремонтных работ на них осуществлялись в недостаточном объёме. В связи с этим состояние малых плотин остаётся неудовлетворительным. В области, по нашим оценкам, более 60 плотин нуждаются в ремонте. Выполнить весь объём работ в течение одного года невозможно, поэтому ремонт будет осуществляться поэтапно. Эти сооружения необходимо восстановить и передать в пользование населению, — сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области Исатай Еспагамбетов.

В текущем году в Актобе запланирован ремонт Каргалинского водохранилища. Кроме того, в соответствии с Комплексным планом развития водной отрасли Республики Казахстан на 2024–2028 годы в регионе предусмотрено строительство 2 новых водохранилищ. Подготовлена проектно-сметная документация для возведения водохранилища «Улке» на реке Жаман Каргалы, а также водохранилища «Жамбыл» на реке Орь.

— В области также предусмотрено строительство водохранилищ «Алия» и «Жарык». Плотина «Жарык» будет расположена в верховьях реки Илек, что позволит регулировать объём воды, поступающей в Актюбинское водохранилище. В селе Алия запланировано строительство водохранилища «Алия», которое будет способствовать предотвращению паводков в Кобдинском районе. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу. Строительство планируется осуществить в 2027–2028 годах, — отметил Исатай Еспагамбетов.

Напомним, согласно планам профильного министерства, на Каргалинском водохранилище будут заменены все устаревшие механизмы, часть из которых эксплуатируется уже около 50 лет. Кроме того, для обеспечения гидротехнических объектов электроэнергией предусмотрена установка малой гидроэлектростанции. Избыточная электроэнергия будет использоваться для обеспечения местного предпринимательства и близлежащих населённых пунктов.