Более 60 кубометров воды сбросили на горящий лес в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За сутки вертолеты совершили 22 сброса или 66 кубометров воды на горящие площади лесничеств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

15 июля в Щербактинском районе в Степном и Бауртальском лесничествах загорелся лес.

«Министр по ЧС и аким области совершили облет территории. На особом контроле квартал 98, там происходит активная фаза горения. По результатам облета, согласно информации «Ертiс Орманы», ориентировочная площадь составляет 850 га. На месте работают более 100 единиц техники и свыше 300 человек, в том числе 5 вертолетов. За сутки совершено 22 сброса - 66 кубометров воды», - сообщили в пресс-службе ведомства.





В тушении пожара также задействованы силы и средства ДЧС Астаны, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

Напомним, возгорание сухой травы произошло на площади ориентировочно 500 га с переходом огня на территорию Баянаульского нацпарка. Из Павлодара направили колонну ДЧС (17 человек личного состава и 5 единиц техсредств). 15 июля пожар локализовали.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов находится в оперативном штабе в эпицентре ситуации на месте пожара в лесном хозяйстве «Ертiс орманы». Площадь лесного пожара достигла 800 га. На помощь в ликвидации возгорания прибыли два борта из Семея.