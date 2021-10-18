Более 60% казахстанцев никогда не сталкивались с проблемами по выплатам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на пандемию, снижения денежных доходов жителей РК не наблюдается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Во втором квартале показатель составил 205,5 тысяч тенге на душу населения — плюс 12,6% за год. Учитывая годовую инфляцию в соответствующем периоде на уровне 7,5%, подобный рост указывает на увеличение покупательной способности доходов. Тем временем доходы, использованные на потребление, в среднем составили 202 тысячи тенге на душу населения, что на 17,9% выше, чем в соответствующем квартале предыдущего года.

Годом ранее доходы казахстанцев составляли 182,5 тысяч тенге, плюс 7,6% за год. Доходы, использованные на потребление, составляли 171,3 тысячи тенге — всего на 4,7% выше, чем годом ранее (при инфляции в 6,8%).

Таким образом, в текущем году выросли доходы, а следовательно — финансовые возможности, так и потребительские аппетиты жителей страны, в том числе — с учётом отложенного спроса, сформированного в период жёстких ограничений и предыдущего «карантинного» закрытия доступа ко многим необходимым товарам и услугам.

Показательно, что, согласно результатам обследования домохозяйств БНС АСПиР РК, 40,2% казахстанцев в текущем году, несмотря на длящийся «коронакризис», полностью удовлетворены своим финансовым положением. Ещё 56,3% жителей — удовлетворены частично. Не удовлетворены финансовой ситуацией 0,6% респондентов, и ещё 2,9% затруднились с ответом.

Экономическим положением в семье вполне довольны 44,1% респондентов, относительно довольны — 52,8%. Не удовлетворены имеющимся положением в экономическом плане 1,1% респондентов, и ещё 2% затруднились с ответом.

Касательно восприятия казахстанцами своего уровня материального обеспечения, 88% респондентов оценили его от среднего и выше.

Относительно состоятельными себя считают 4,6% жителей, весьма состоятельными — всего 0,8%. Непосредственно средний класс составляет две трети респондентов. А вот малообеспеченными назвали себя лишь 0,4% жителей.

60,5% казахстанцев считают, что в текущем году их благосостояние не изменилось, а сразу 33% — что улучшилось. На ухудшение благосостояния пожаловались 6,5% респондентов.

Что касается расходов жителей РК, здесь почти 93% составили потребительские расходы — 183,2 тысячи тенге на душу населения в квартал, плюс 18,6% за год. Из них 105,6 тысяч тенге ушло на продовольственные товары, 45,2 тысяч тенге — на непродовольственные, и 32,4 тысячи тенге — на платные услуги.

Наименьший рост среди всех статей расходов населения показал сегмент расходов на погашение кредитов и долгов — плюс 14,5%, до 10,2 тысяч тенге. Налоговые платежи и прочие подобные выплаты выросли за год на 47,5%, матпомощь родным и алименты — на 25,3%.

В целом, долги и кредиты не оказывают на казахстанцев ощутимого давления. Так, согласно всё тому же обследованию домохозяйств, с нехваткой средств или невозможностью по какой-либо иной причине оплатить долги и кредиты не сталкивались ни разу за последние 12 месяцев почти две трети респондентов (62,8%). Для 26,9% населения вопрос кредитов и долгов в принципе не актуален. Еще 6,9% столкнулись с подобной ситуацией единожды, и всего 3,4% респондентов — более двух раз за год.

На погашение кредитов и долгов у казахстанцев во втором квартале текущего года ушло лишь 5,2% от всех расходов, против 5,4% годом ранее. За десятилетие этот показатель практически не изменился, стабильно держась около 4% – 5% от расходов населения.

Данные БНС подтверждаются и аналитикой регулятора, Нацбанка. При рассмотрении структуры займов населения можно отметить, что в текущем году доля потребительских кредитов в них составила 58,9% (против 60,6% годом ранее), кредитов на строительство и приобретение жилья гражданами, то есть ипотечных займов — 31,8% (против 31% годом ранее), прочих розничных кредитов — 9,4% (против 8,4% год назад).

На фоне роста розничного кредитования качество портфеля улучшается по всем направлениям. В общем объёме займов физлиц к сентябрю текущего года просроченные кредиты составили всего 3,3%, в сегменте потребкредитов — 3,7%, в ипотечных займах — 1,5%, в прочих розничных — 6,6%. Для сравнения: в аналогичном периоде 2015 года просроченные займы занимали сразу 10,4% портфеля кредитов населения, в потребительском сегменте просрочка составляла 8,9%, в ипотечном — 8%, в прочих розничных — 23,2%.

Таким образом, притом, что рост потребительских кредитов поддерживает покупательную способность населения, что особенно актуально в кризис, а ипотечных — увеличивает обеспеченность граждан жильём, качество розничного ссудного портфеля подтверждает: кредиты не перегружают кошельки жителей РК, а выплаты по ним остаются регулярными.