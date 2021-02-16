Более 60 кафе и клубов нарушили карантин в выходные в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 8 по 13 февраля мониторинговые группы проверили 682 объекта. На 71 из них выявлены нарушения карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Составлено 116 протоколов, из них наложено на юридические лица 23 протокола на сумму 7 887 070 тенге, за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 93 протокола на сумму 4 069 215 тенге.

За указанный период в суд передано 8 материалов по статье 462 части 3, статье 425 части 1 по:

- Ауэзовскому району - 1 материал: лото-клуб;

- Бостандыкскому району - 4 материала: ночной клуб «Queer», физлицо Шарыкбаева З. А. - арендатор, спортивный батутный парк ТОО «Kango», ресторан «Nino»;

- Медеускому району - 1 материал: бар «Небо»;

- Турксибскому району - 2 материала: игровой клуб ВAZA физлицо Қалиева А. Б., ресторан Talavi.





Следует отметить, что в выходные дни во всех районах города был усилен мониторинг. Так, в ходе ночного объезда мониторинговой группой с 11 по 13 февраля было обследовано 600 объектов, на 63 объектах выявлены нарушения (по всем фактам нарушений ведется соответствующая работа):



- кафе «Лейла», «Арлан», «Лагман», «Жибек Жолы», «Учпучмак», кафе, находящееся в ТРЦ Center Alma-Ata (Кафе TeikaBoom), «Lemonade cinema», «Empire S», мкр. 4, 10, «Teya», мкр. 8, 37В, «Labirint», мкр. Аксай, 3А, «Пару палок», мкр. Аксай-4, «Шашлык и пиво», ул. Жандосова, 310А, «Каганат» (пр. Суюнбая, 2), «МарьИванна», «Квеври», «Алмалы» пр. Гагарина, 41, «Летний дворик», ул. Розыбакиева, 31/1, «Мансарда», пр. Райымбека, 176, «Master Döner», пр. Абая, 159Б, «Бакинский бульвар», ул. Шевченко, 155А, «Веселидзе», ул. Шевченко, 155Б, «Бонанза» ул. Айтеке би, 187А, «Жастар», ул. Гроза, 64б.

- ИП «Болашак мектеби»

- бильярдный клуб «Гербер»,

- тойота-центр «Жетису»,

- лаунж-бары «739 Бар», «BE TO BEE»,

- компьютерные клубы «ZEN», мкр. Коктем-2, д. 20, «Monster», мкр. 6, «Дос», мкр. Аксай-3, «Razer», «Black Hole», ул. Карасай батыра, 88Б, «FC Game», ул. Карасай батыра, 88Б, «Avantgarde», ул. Искендерова, 5.

- сауны «VIP SAUNA ALPIYSKAIA», сауна (ул. Казыбаева, 2), «Kyoto», пр. Райымбека, 212а/11

- караоке «MINISTRY», «Любимое», ул. Желтоксан, 118, «Shelk», ул. Кунаева, 21Б.

- спа-центры «Кализи», ул. Жазылбека, 20, «Падишах», ул. Сагадат Нурмагамбетова, 17, «Шик», ул. Оспанова, 54.

- пивной бар «Jordan», ул. Жандосова, 87.

- комплекс «Гранд Ербил».

- ночные клубы «Frisson», ул. Панфилова, 98, «Танцы бар», ул. Гоголя, 73, «Барвиха», ул. Курмангазы, 25.

- детская игровая площадка «Nasledniki», ул. Наурызбай батыра, 7Б.

- игровой клуб «Smoke enjoy», ул. Ауэзова, 107.

- лото-клуб, ул. Ауэзова, 105.

- бары «Lolita», пр. Абылай хана, 92А, «Brewmeister Esports Pub», ул. Толе би, 54/50

- рынки «Жулдыз», ул. Розыбакиева, 33/1, «Барыс IV», пр. Райымбека, 212Б.

- бинго-клуб Loto club, пр. Назарбаева, 118.

- рестораны «Шах», ул. Сатпаева, 5, «Marselle», ул. Каирбекова, 62а, «Мимино», ул. Жукова, 122.

- гастро-паб «Жигули», ул. Толе би, 45.

- ресто-бары «Duran», ул. Кажымукана, 49, «Cosmos» (бар «Небо»), пр. Достык, 192/2.