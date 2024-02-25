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    19:30, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Более 60 газовых баллонов вынесли из горящей АЗС карагандинские пожарные

    Более 60 газовых бвллонов вынесли из горящей АЗС карагандинские пожарные
    Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

    Карагандинские пожарные, рискуя собой, предотвратили взрыв газовой цистерны. Спасатели вынезли из горящей АЗС 66 бытовых газовых баллонов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В 16:19 в Караганде, по улице Потанина, на территории предприятия ТОО «Hunter АГЗС», произошло возгорание газа в металлической емкости объемом 6 кубометров.

    — До прибытия противопожарной службы произошел хлопок газовоздушной смеси в емкости, с последующим повреждением металлических конструкций отдельностоящего строения на площади 40 кв. м. Силами ДЧС всего вынесено 66 бытовых газовых баллонов (53 шт — 27 л, 13 шт — 50 л). В 16; 59 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области. 

    Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
    В ликвидации были задействованы 22 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС Карагандинской области.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Карагандинская область Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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