Более 60 газовых баллонов вынесли из горящей АЗС карагандинские пожарные

Карагандинские пожарные, рискуя собой, предотвратили взрыв газовой цистерны. Спасатели вынезли из горящей АЗС 66 бытовых газовых баллонов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В 16:19 в Караганде, по улице Потанина, на территории предприятия ТОО «Hunter АГЗС», произошло возгорание газа в металлической емкости объемом 6 кубометров.

— До прибытия противопожарной службы произошел хлопок газовоздушной смеси в емкости, с последующим повреждением металлических конструкций отдельностоящего строения на площади 40 кв. м. Силами ДЧС всего вынесено 66 бытовых газовых баллонов (53 шт — 27 л, 13 шт — 50 л). В 16; 59 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ликвидации были задействованы 22 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС Карагандинской области.