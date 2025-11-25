РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:46, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 60 деятелей культуры принимают участие в фестивале искусств в Астане

    Международный фестиваль искусств «Әлем әуені», который впервые проходит в Астане, собрал на одной площадке общее культурное наследие тюркских народов, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат. 

    Фото: акимат города Астаны

    В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, председатель Комитета по культуре Министерства культуры и информации РК Ерлан Даукенов и заместитель акима Астаны Есет Байкен.

    В приветственном слове заместитель акима города Есет Байкен отметил духовное и культурное значение фестиваля.

    — Этот фестиваль — важная площадка, направленная на возрождение и популяризацию общего духовного наследия тюркских народов. Сегодняшнее мероприятие — это яркий шаг, объединяющий артистов братских стран и углубляющий культурные связи. Благодаря этому фестивалю переплетаются древние традиции и современные направления тюркской цивилизации, что еще больше укрепляет нашу духовную преемственность, — сказал Есет Байкен.

    В ходе фестиваля состоялось пленарное заседание международного симпозиума «Тамыр мен үн: Түркі аспап жасау дәстүрі және заманауи шешімдер». На нем обсуждалось историческое становление национальных музыкальных инструментов, региональные особенности и применение традиционных технологий на современном этапе.

    В фестивале принимают участие более 60 мастеров-искусствоведов, исследователей, музыковедов и традиционных инструменталистов из тюркских государств.

    Программа направлена на сохранение и популяризацию богатого музыкального наследия тюркских народов в современном формате.

    25 ноября в Музее искусств пройдут практические занятия по изготовлению музыкального инструмента. Итогом станет Гала-концерт, который состоится во Дворце «Жастар». На концерте прозвучат традиционные песни и современные произведения в этно-жанре.

    Культура Астана
