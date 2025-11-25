Более 60 деятелей культуры принимают участие в фестивале искусств в Астане

В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, председатель Комитета по культуре Министерства культуры и информации РК Ерлан Даукенов и заместитель акима Астаны Есет Байкен.

В приветственном слове заместитель акима города Есет Байкен отметил духовное и культурное значение фестиваля.

— Этот фестиваль — важная площадка, направленная на возрождение и популяризацию общего духовного наследия тюркских народов. Сегодняшнее мероприятие — это яркий шаг, объединяющий артистов братских стран и углубляющий культурные связи. Благодаря этому фестивалю переплетаются древние традиции и современные направления тюркской цивилизации, что еще больше укрепляет нашу духовную преемственность, — сказал Есет Байкен.

В ходе фестиваля состоялось пленарное заседание международного симпозиума «Тамыр мен үн: Түркі аспап жасау дәстүрі және заманауи шешімдер». На нем обсуждалось историческое становление национальных музыкальных инструментов, региональные особенности и применение традиционных технологий на современном этапе.

В фестивале принимают участие более 60 мастеров-искусствоведов, исследователей, музыковедов и традиционных инструменталистов из тюркских государств.

Программа направлена на сохранение и популяризацию богатого музыкального наследия тюркских народов в современном формате.

25 ноября в Музее искусств пройдут практические занятия по изготовлению музыкального инструмента. Итогом станет Гала-концерт, который состоится во Дворце «Жастар». На концерте прозвучат традиционные песни и современные произведения в этно-жанре.