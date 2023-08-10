Более 6 тысяч камер установят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы до конца года планируют установить более 6 тысяч камер видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«На обеспечение общественного порядка предусматривается 2,4 млрд тенге. На расширение системы видеомониторинга на 6 тысяч камер в местах массового скопления, во дворах, подъездах, парковых зонах, спортивных и детских площадках будут предусмотрены дополнительно 616 млн тенге», - сообщил в ходе сессии маслихата руководитель управления финансов Алматы Канат Сухамбеков.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями также сообщил, что в этом году в городе будут установлены более 6 тыс. камер видеонаблюдения. По его словам, акиматом уделяется особое внимание обеспечению общественной безопасности в мегаполисе.

В программе развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года, которая была принята в сентябре прошлого года, было особое внимание уделено вопросам безопасности. В стратегическом документе говорится, что безопасность является одним из основных критериев качества жизни и имеет важнейшее значение для устойчивого социального и экономического развития городов.

Специалисты в ходе анализа выявили, что в Алматы более трети правонарушений совершается в общественных местах и на улицах. Одним из ключевых факторов, повышающих риски совершения правонарушений и снижающих эффективность системы видеонаблюдения, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах. Поэтому акимат Алматы до 2025 года планирует обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением.

Также в связи с быстрым ростом города, возросла нагрузка на полицию. Нехватка личного состава правоохранительных органов отчасти компенсируется внедрением цифровых инструментов, таких как система видеонаблюдения, однако ее возможности пока ограниченны. В прошлом году в Алматы насчитывалось более 128 тыс. камер видеонаблюдения, установленных на объектах, принадлежащих организациям с разной формой собственности, из них лишь 23,9% были интегрированы с Центром оперативного управления департамента полиции Алматы.

В программе развития приоритетной задачей является сделать Алматы максимально безопасным городом, жители и гости которого будут чувствовать себя в полной безопасности, особенно на улицах и общественных местах. Поэтому улицы, дороги и дворы будут полностью обеспечены качественным освещением, до 2025 года будут установлены 7 тыс. камер видеонаблюдения в объектах, не охваченных видеонаблюдением. Также для оперативного реагирования при поиске подучётных, пропавших лиц, обеспечения безопасности в аэропорту, вокзалах и в местах массового скопления людей, с 2026 года во все системы видеонаблюдения будет интегрирована функция видеоаналитики и распознавания лиц.

К 2027 году система видеонаблюдения будет расширена за счет установки камер на всех объектах УТО и дворах многоквартирных домов, с выводом видеоизображения в Центр оперативного управления, что позволит отслеживать наличие потенциальных угроз таких как распознавание дыма, огня, оставленных предметов и принятия оперативного реагирования.

Для реализации проектов в рамках концепции «Уверенность горожан в безопасности» в Алматы будут консолидированы бюджетные и частные финансовые ресурсы. Ожидаемые затраты на развитие органов правопорядка города до 2030 года оцениваются более 27 млрд тенге.

В результате принятых мер ожидается снижение количества преступлений до 165 на 10 тыс. населения в 2025 году включительно и до 150 на 10 тыс. населения к 2030 году включительно, доведение уровня освещения города до 100% в 2025 году включительно, увеличение уровня охвата видеонаблюдением в городе до 90% в 2025 году.

В прошлом году в ходе своего рабочего визита в Алматы Президент страны Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проблеме обеспечения безопасности и правопорядка, цифровизации системы городского управления. Он указал на то, что в 2022 году пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений совершена в Алматы.

«Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением. Другое важное направление – развитие системы видеонаблюдения. На сегодняшний день в Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с Центром оперативного управления Департамента полиции города. Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника. Необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением», – сказал тогда Глава государства.