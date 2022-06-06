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Более 6 млн казахстанцев проголосовали за поправки в Конституцию

Автор:  
Серик Сабеков
6 Июня 2022, 10:56
Более 6 млн казахстанцев проголосовали за поправки в Конституцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Число граждан, проголосовавших за поправки в Конституцию РК, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров, оглашая предварительные результаты голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня утром территориальными комиссиями представлены электронные копии протоколов о результатах голосования. По предварительным данным, общее число граждан РК, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642 человека. Число граждан, принявших участие в голосовании, составило - 7 986 293 человека или 68,06% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме», - сказал Нурлан Абдиров на брифинге.

Он подчеркнул, что таким образом референдум можно считать состоявшимся.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, а это 6 163 863 человека. Это абсолютное большинство в каждом из 17 регионов», - уточнил Нурлан Абдиров.

По его словам, требования конституционного закона о необходимости поддержки большинством граждан выполнены.

«Число граждан проголосовавших против конституционных поправок составило 18,66% от принявших участие в голосовании или 1 490 475 человек. Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответа, то есть недействительные, не учитываемые по закону при подсчете голосов составило 1,58% или 125 859 бюллетеней. Остальные бюллетени, а это неустановленного образца, либо в которых невозможно определить волеизъявление голосовавших, признаны недействительными, число таких бюллетеней составило 2,58% или 206 96 бюллетеней», - заключил Нурлан Абдиров.

Ранее сообщалось, что явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%.
Конституция   Политика   ЦИК   Референдум  
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