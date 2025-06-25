Более 6 000 обращений поступило к студенческим омбудсменам в прошедшем учебном году

- За текущий учебный год к студенческим омбудсменам поступило 6 079 обращений. Обращения поступали через личные встречи, социальные сети и мессенджеры. Самое большое количество поступило из Актюбинской области. Основными причинами обращений стали: академические вопросы; проблемы общежитий и социально-бытовые вопросы. Омбудсмены обеспечили своевременное реагирование на обращения, что позволило оперативно решать возникающие вопросы и оказывать поддержку студентам в сложных ситуациях, – сказал Т.Болысов.

По его словам, в текущем году в тестовом режиме был проведен анализ отзывов студентов на платформе 2ГИС и в социальных сетях — на примере города Шымкент. Результаты показали наличие ряда системных проблем в отдельных вузах. На основании анализа был составлен отчет и направлен руководству учебных заведений.

В настоящее время аналогичный мониторинг проводится по всей стране. В июле–августе 2025 года омбудсменами будут проведены мониторинги по устранению ранее выявленных нарушений.

Как сообщил Т.Болысов, в течение отчетного периода студенческими омбудсменами было проведено более 100 плановых мероприятий и свыше 20 внеплановых мониторингов по обращениям студентов. В рамках своей деятельности студенческие омбудсмены инициировали и провели более 200 мероприятий, включая: правозащитные встречи; спортивные и творческие конкурсы; дебатные турниры; экологические акции. Эти мероприятия направлены на развитие социальной активности студентов и формирование у них гражданской позиции.

Напомним, о том, что в Казахстане появился институт уполномоченных по правам студентов, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в ноябре 2022 года.



