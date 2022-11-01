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Уполномоченный по правам студентов появился в Казахстане

1 Ноября 2022, 17:46
Уполномоченный по правам студентов появился в Казахстане
1 Ноября 2022, 17:46

Уполномоченный по правам студентов появился в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек назвал меры по борьбе с коррупцией в высших учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас очень серьезно озабочены вопросом бытовой коррупции в сфере высшего образования. Для этого нами сейчас подписываются несколько соглашений с «Адалдық алаңы». Активизирован институт общественных приемных в каждом университете и создана общественная приемная, куда каждый студент, каждый преподаватель может обратиться. Есть специальные QR-коды, они напрямую связаны с ситуационным центром. Если студент либо профессор боится огласки, он через QR-код может напрямую отправить информацию в специально созданный при министерстве центр», - сказал Саясат Нурбек журналистам после заседания Правительства.

Также он проинформировал, что впервые на уровне министра науки и высшего образования создан институт омбудсмена - Уполномоченного по правам студентов.

«Уполномоченным по правам студентов назначена Айсулу Ерниязова - очень известный общественник, долгое время работала в сфере молодежной политики. Она назначена моим советником в статусе омбудсмена. Мы проводим большую кампанию, чтобы студенты знали о специально выделенном человеке в министерстве, уполномоченном по защите их прав. Любое нарушение отдельно фиксируется и ставится на контроль», - сказал С. Нурбек.

Он заявил, что один из важных инструментов борьбы с коррупцией - цифровизация. По информации министра, в каждом университете формируется отдельная должность - цифровой офицер.

«Для того, чтобы целенаправленно системно проводить цифровизацию в каждом университете, нами разработана модель цифрового университета, которая цифровизирует все основные процессы приема: проверки качества, выставления оценок. Все данные собираются в национальной образовательной базе данных. Каждый шаг университета будет максимально прозрачен. Мы со следующего года проверяем, чтобы все информационные системы университетов были интегрированы с национальной образовательной базой данных», - сказал глава ведомства.


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