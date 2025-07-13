Более 59 тысяч человек стоят в очереди на землю в Павлодарской области

В едином электронном реестре очередников для индивидуального жилищного строительства в Павлодарской области зарегистрировано 59085 заявлений. Из них по городу Павлодару — 37654 человека, в Экибастузе — 11373 человека, в Аксу — 4803 человека, в Баянаульском районе — 4032 человека, в Павлодарском районе — 1223 человека.

- В 2023-2024 годах и с начала этого года по региону выделено 604 земельных участка. Из них в этом году в областном центре был выдан только один, максимум в Экибастузе (32) и Аксу (27). Установлено, что в Павлодарском районе передано не более 16 земельных участков. Исходя из норм статьи 50 Земельного кодекса, каждый гражданин страны имеет право на бесплатное получение земельного участка, площадью 10 соток. Но в статье 44 указано, что земельные участки, рассматриваемые для индивидуального жилищного строительства, предоставляются только на площадях, обеспеченных водой и электрическими сетями. Проекты по привлечению инфраструктуры к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства в настоящее время отсутствуют, - говорит заместитель акима Павлодарской области Даурен Жамбайбек.

Чтобы встать в очередь на землю, жители могут подать заявление, зарегистрировавшись в EGOV или мобильном приложении. Там необходимо выбрать раздел «недвижимость - земельные отношения» и нажать на государственную услугу «просмотр или постановка на очередь земельного участка для ИЖС». Далее выберите очередь и выберите нужный вам населенный пункт. В конце подписывается государственная услуга посредством ЭЦП или одноразового пароля.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько казахстанцев стоит в очереди на получение бесплатных 10 соток под ИЖС.