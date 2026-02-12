Более 59 млрд тенге выплачено казахстанцам на пособия по рождению и уходу за ребенком

В январе 2026 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 28,5 тыс. человек на сумму 5,6 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. В январе 2026 года пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет получили 130,2 тыс. человек на сумму 4,2 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (далее – МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2026 года размеры государственных пособий проиндексированы на 10%.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 164 350 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 272 475 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП или 24 912 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП или 29 454 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП или 33 952 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 38 493 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату в январе 2026 года получили 17,4 тыс. человек на общую сумму 16,8 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты в отчетном периоде составил 1 160 626 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

В январе 2026 года данная выплата назначена 16,5 тыс. человек, сумма осуществленной выплаты составила 32,6 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты в отчетном периоде составил 78 294 тенге.

Ранее сообщалось, что свыше 56,5 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий в РК.