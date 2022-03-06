Более 570 алматинцев лечатся от коронавируса дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что на дому под наблюдением мобильных бригад с коронавирусом находятся 577 пациента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным УОЗ, за 4 марта зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 57 случаев с симптомами и 9 без симптомов. Выписано всего – 54, поступило – 14.

В инфекционных стационарах (845 коек) находятся 238 человек (9 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 28. На ИВЛ – 8, на неинвазивной ИВЛ – 5, High flow занято 4 аппарата.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и телемедицинского центра находится 577 пациентов, с симптомами – 552 с легкой и средней степенью, без симптомов – 25. За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 649 человек, вторым компонентом – 1 119. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 4 марта 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 146 304, вторым - 1 104 648 алматинцев. Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 125 006 человек.

На сегодня провакцинированы Pfizer (Comirnaty) 56 956 человек, в том числе беременные - 3 235, кормящие - 12 468, дети и подростки - 41 176. Ревакцинацию прошли 263 632 горожанина.

В городе функционируют 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 175 прививочных бригад из 555 человек.