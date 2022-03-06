РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:08, 05 Март 2022 | GMT +6

    Более 570 алматинцев лечатся от коронавируса дома

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что на дому под наблюдением мобильных бригад с коронавирусом находятся 577 пациента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным УОЗ, за 4 марта зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 57 случаев с симптомами и 9 без симптомов. Выписано всего – 54, поступило – 14.

    В инфекционных стационарах (845 коек) находятся 238 человек (9 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 28. На ИВЛ – 8, на неинвазивной ИВЛ – 5, High flow занято 4 аппарата.

    На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и телемедицинского центра находится 577 пациентов, с симптомами – 552 с легкой и средней степенью, без симптомов – 25. За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 649 человек, вторым компонентом – 1 119. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 4 марта 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 146 304, вторым - 1 104 648 алматинцев. Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 125 006 человек.

    На сегодня провакцинированы Pfizer (Comirnaty) 56 956 человек, в том числе беременные - 3 235, кормящие - 12 468, дети и подростки - 41 176. Ревакцинацию прошли 263 632 горожанина.

    В городе функционируют 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 175 прививочных бригад из 555 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!