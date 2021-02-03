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    11:00, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 57 млрд инвестиций привлекли в Кентау в 2020 году

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    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году объем инвестиций, привлеченных в основной капитал в экономику города Кентау составил 57,2 млрд. тенге, что в 2,3 раза больше по сравнению с 2019 годом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Кроме того, в индустриальной зоне города запланировано реализовать 10 проектов. Из них три проекта уже реализованы, эти предприятия произвели продукцию на сумму 3,2 млрд тенге, создано более 100 рабочих мест. В этом году намерены запустить еще пять проектов. В результате будет создано 116 новых рабочих мест.

    В городе Кентау действуют более 8 тысяч субъектов малого среднего предпринимательства. В тоже время, объем производимой продукции увеличился на 30,6 %. С начала года в рамках второго направления программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы через МФО «Ырыс» было направлено 250 млн тенге на финансирование свыше 70 проектов.

    В рамках государственных программ поддержки предпринимательства через кредитное товарищество «Яссы-несие» выдано кредитов на сумму 1,6 млрд тенге на реализацию 43 проектов. По госпрограмме «Еңбек» 300 кентауцам выделили гранты на общую сумму 166 млн тенге.

    В прошлом году по программе «Дорожная карта бизнеса 2020-2025» три предпринимателя выиграли гранты на сумму 12 млн тенге. Для субсидирования через банки второго уровня 9 проектов получили положительное решение на кредитование. В 2020 году в целях поддержки предпринимательства, через городской филиал АО «Народный банк Казахстана» выданы кредиты на сумму более 700 млн тенге под 6-7% годовых. В рамках государственной программы «Экономика простых вещей» по городу Кентау был рассмотрен 21 проект, из них более половины прокредитовано.



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