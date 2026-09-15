Более 5,6 тысячи нарушений благоустройства выявили в Павлодарской области

С начала года в Павлодарской области к административной ответственности за нарушение правил благоустройства привлекли 5 671 человека, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Кроме того, в Экибастузе водитель автомобиля КамАЗ выгрузил мусор во дворе дома по улице Беркимбаева, нарушив правила благоустройства территории города. В отношении гражданина составлен административный материал и проведена беседа о недопущении подобных фактов впредь.

Транспортное средство водворено на штрафстоянку. Всего с начала года в области за нарушение правил благоустройства к ответственности привлечено 5 671 лицо.

— Сотрудники полиции призывают граждан, владельцев организаций и индивидуальных предпринимателей быть сознательными, соблюдать чистоту на прилегающих территориях, во дворах и на улицах и помнить об ответственности, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалсоь, жители области Абай более 9 тысяч раз нарушили правила чистоты и благоустройства.