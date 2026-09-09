Более 9 тысяч раз нарушили правила чистоты и благоустройства жители области Абай

С начала года полицейские области Абай выявили более 9 тысяч нарушений, связанных с чистотой населенных пунктов и общественных мест, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» пресечено 9 320 правонарушений. Большая их часть — 8 500 случаев — связана с несоблюдением правил благоустройства населенных пунктов. Еще 820 фактов касались загрязнения мест общего пользования.

Нарушения выявляют во время профилактических рейдов во дворах, на улицах, в общественных местах и зонах массового отдыха. Часть из них попадает в поле зрения полиции благодаря камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления.

— Соблюдение чистоты и общественного порядка — общая обязанность каждого из нас. Загрязнение окружающей среды и нарушение требований благоустройства не только влекут административную ответственность, но и негативно влияют на качество жизни населения. Поэтому призываем каждого гражданина соблюдать чистоту, бережно относиться к общественным местам и выполнять установленные требования, — отметили в департаменте полиции области Абай.

В полиции подчеркнули, что рейды в рамках «Таза Қазақстан» продолжатся. Жителей региона призывают не оставлять мусор в общественных местах и соблюдать установленные правила благоустройства.

Ранее сообщалось, что штрафы на 57 млн теңге наложили за нарушения правил благоустройства в Астане.