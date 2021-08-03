Более 556 тысяч человек вакцинировались от КВИ в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Более 556 тысяч человек вакцинировались первым компонентом от коронавируса в Алматинской области. Об этом сообщили в департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 3 августа в области зарегистрировано 33 024 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них с симптомами 21 791. Темп прироста по области за последние две недели увеличился с 0,7% до 0,9%.

За последние сутки зарегистрировано 311 случаев коронавируса, темп прироста – 1,0%, из них 266 симптомных и 45 бессимптомных случаев. Среди них детей до 14 лет - 39 (12,5%).

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Аксуский - 6, Алакольский – 4, Балхашский – 4, Енбекшиказахский - 29, Ескельдинский – 4, Жамбылский – 18, Илийский - 34, Карасайский - 32, Каратальский - 8, Коксуский - 5, Панфиловский – 12, Райымбекский - 2, Талгарский – 36, Уйгурский – 11, Кегенский - 3, Капчагай - 14, Талдыкорган – 76, Текели - 13.

Всего выписано 28 126 пациентов, за сутки из стационара выписано 24 пациента, снято с домашней изоляции 40 человек.

На сегодня первым компонентом вакцинировано 556 113 человек, вторым – 394 333. Среди вакцинированных государственные служащие – 11 871, медицинские работники – 23 356, педагоги – 38 153, СМИ – 196, лица с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистая система) – 4207 и представители других категорий – 432 514 человек.