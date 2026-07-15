Более 550 осужденных подпадают под амнистию в Павлодарской области

Большинство амнистия коснулась осужденных, которые отбывают наказание в местах лишение свободы. 15 из них могут рассчитывать в ближайшее время на освобождение, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ДУИС по Павлодарской области, в исправительных учреждениях региона наказание отбывают 334 человека, подпадающих под действие амнистии. В настоящее время суды рассматривают соответствующие материалы. Для 314 осужденных срок наказания может быть сокращен в среднем на один год, еще 15 человек по решению суда смогут выйти на свободу.

— Под амнистию подпадают осужденные за кражи, грабежи, по некоторым пунктам статьи «Мошенничество». Не подпадают статьи — это за террористические и экстремистские акты, за преступления против половой неприкосновенности, педофилия, ну и конечно же убийства, — рассказала начальник отдела ДУИС по Павлодарской области Анара Уалиева.

На сегодня трое осужденных уже вышли на свободы из мест лишения свободы в Павлодарской области. Вместе с тем амнистия может коснуться 219 человек, состоящих на учете в службе пробации. Из них 49 осужденных будут полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а 170 — получат сокращение срока ограничения свободы.

Напомним, 1 июля стало известно, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».