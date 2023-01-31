Более 550 км жамбылских дорог отремонтируют в 2023 году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в Жамбылской области увеличивается доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии. Итоги деятельности управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта за 2022 год подвели в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации исполняющего обязанности руководителя облуправления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Мурата Саурыкова, в 2022 году в регионе реализовали 252 проекта по ремонту дорог. Реконструировали 9,4 км дорожного полотна, провели средний ремонт 605,2 км дорог.

«По итогам прошлого года доля автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 97%, доля улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии сейчас составляет 82%», - отметил спикер.

В этом году в Жамбылской области на развитие дорожной отрасли выделяется 11,8 млрд тенге.

Планируется провести средний ремонт 557,4 км дорог. При этом доля автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 98%, улиц населенных пунктов - 85%, сообщил руководитель областного управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта

В акимате региона поручили ведомству обеспечить жесткий контроль за ходом строительных работ.

Как сообщалось ранее, к 2025 году в Жамбылской области на 73,6 млрд тенге реализуют 895 проектов по среднему ремонту дорог областного и районного значения. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 99,5%.