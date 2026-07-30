Более 540 тысяч детей в Астане: как в столице реализуют концепцию «Дети Казахстана»

В рамках Концепции «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы в Астане запланировано 83 мероприятия. Об этом сообщил руководитель Управления по защите прав детей города Астаны Серик Адильбай на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам С. Адильбая, сегодня в столице проживает более 540 тысяч детей. Численность детского населения продолжает расти вслед за развитием города: ежегодный прирост составляет более 20 тысяч человек.

Он отметил, что деятельность Управления по защите прав детей города Астаны сосредоточена на нескольких ключевых направлениях. В их числе — координация работы по защите прав и законных интересов детей, профилактика и раннее выявление нарушений их прав, принятие мер по их восстановлению, а также выполнение функций государства в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними. Кроме того, управление организует помощь семьям, определенным законодательством, и проводит индивидуальную профилактическую работу.

— Управлением реализуется комплекс мер по совершенствованию системы защиты прав детей, в том числе в рамках Концепции «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы, — сказал С. Адильбай.

По его словам, в рамках концепции предусмотрено 83 мероприятия по четырем направлениям: обеспечение права ребенка на безопасность, образование, здоровье, а также на семью и социальную защиту.

Как сообщил спикер, в соответствии с алгоритмом межведомственного взаимодействия при выявлении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за первое полугодие 2026 года было совершено около 350 выездов.

Также сформирована база данных более чем трех тысяч детей, нуждающихся в сопровождении. В нее включены дети, чьи родители не исполняют обязанности по их воспитанию, несовершеннолетние, находившиеся в организациях по защите прав ребенка в связи с нарушением их прав, а также дети, отнесенные социальными педагогами и педагогами-психологами к группе риска.

Для повышения эффективности межведомственного сопровождения в пилотном режиме внедрена единая цифровая платформа по учету и сопровождению детей из семей группы риска.

Кроме того, с начала года преступность среди несовершеннолетних снизилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время на учете в органах внутренних дел состоят 189 несовершеннолетних. За каждым из них закреплен наставник из числа сотрудников государственных органов и неправительственных организаций.

Также разработана база знаний для родителей, содержащая информацию о правах детей, родительских обязанностях, мерах ответственности за их неисполнение, а также способах получения правовой, социальной и психологической помощи. Кроме того, внедрен кейс-менеджмент сопровождения детей, находящихся в конфликте с законом.

По данным управления, сегодня в столице насчитывается 961 ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей. Из них 806 находятся под опекой и на патронатном воспитании, еще 155 воспитываются в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка. За последние три года число детей, находящихся в таких учреждениях, сократилось на 16%.

По словам С. Адильбая, за первое полугодие органы опеки оказали населению около 11 700 государственных услуг. Кроме того, они приняли участие более чем в 600 судебных процессах и в 50 исполнительных действиях в рамках исполнительного производства по вопросам выселения, определения места жительства ребенка и порядка общения с ним.

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