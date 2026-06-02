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    Более 530 млрд тенге инвестировано в модернизацию ГМК Казахстана

    Казахстан инвестировал свыше 530 млрд тенге в модернизацию и техническое перевооружение предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК). Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    металлургия
    Фото: Qarmet

    По его словам, по поручению Главы государства сформирован перечень из 50 крупных предприятий ГМК, требующих приоритетного внимания в части модернизации производств и технического перевооружения.

    — Для эффективного мониторинга деятельности указанных предприятий разработана Карта контроля технического перевооружения. С момента реализации данной программы предприятиями горно-металлургического комплекса реализованы мероприятия по модернизации, поддержанию технического состояния и расширению производств с общим объемом инвестиций свыше 530 млрд тенге, — сообщил министр.

    По словам Ерсайына Нагаспаева, в настоящее время крупными металлургическими предприятиями активно внедряются современные цифровые решения направленные на повышение уровня промышленной безопасности и снижение влияния человеческого фактора.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане 479 тысяч человек заняты на вредных и опасных работах. 

    Ерсайын Нагаспаев Инвестиции Металлургия Министерство промышленности и строительства Модернизация
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор