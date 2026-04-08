Более 526 км ирригационных каналов в Казахстане подготовили к поливному периоду

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к вегетационному периоду.

Из очищенных на сегодня каналов 355 км находятся в Туркестанской области, 40,5 км — в Кызылординской области, 41,9 км — в области Жетысу, 68,7 км — в Жамбылской области, 20,4 км — в Алматинской области в ведении филиала «Большой Алматинский канал им. Д. Конаева».

В общей сложности в текущем году планируется провести механизированную очистку 2211,8 км каналов в ведении десяти филиалов РГП «Казводхоз», включая Восточно-Казахстанский и Павлодарский филиалы, филиалы в областях Абай и Улытау, а также филиал «Канал им. К. Сатпаева».

Отметим, что за последние 2,5 года усилиями РГП «Казводхоз» было очищено более 3,5 тыс. ирригационных каналов.

— Реализация данных мер позволит увеличить пропускную способность каналов и улучшить подачу воды на орошаемые земли. В работах задействована предоставленная Министерством водных ресурсов и ирригации спецтехника: 12 гусеничных экскаваторов, 39 колесных экскаваторов, 31 бульдозер и 79 погрузчиков. Обновление парка техники РГП «Казводхоз» позволило заметно ускорить работы по механизированной очистке каналов, — сообщил и. о. генерального директора РГП «Казводхоз» Ануар Ускенбаев.

Напомним, что в рамках модернизации водохозяйственной инфраструктуры в южных регионах страны начата автоматизация 103 ирригационных каналов общей протяженностью 968 км и орошаемой площадью 65 тыс. га.