Более 520 тонн продукции привезут сельхозпроизводители Акмолинской области на ярмарку в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 октября текущего года в городе Нур-Султане около ТРЦ «Хан шатыр» планируется проведение сельскохозяйственной ярмарки с участием товаропроизводителей Акмолинской области, передает управление внутренней политики области. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

На данной ярмарке более 100 сельхозтоваропроизводителей региона представят более 520 тонн продукции на сумму 185,3 млн тенге. Жители и гости города смогут приобрести свыше 50 наименований продуктов питания местных производителей. Цены значительно ниже рыночных - на 10-15%.









Аграрии области привезут 75 тонн мясных и колбасных изделий, 4,3 тонны свежей рыбы, 330 тыс. штук яиц, около 28,1 тонны молока и молочной продукции, более 20 тонн муки, 41,3 тонны картофеля и овощей.

Также в ассортимент реализуемой продукции входят кондитерские, макаронные изделия, крупы, молочные продукты, мед и другое.

На ярмарке будут представлены птицефабрики, молочные и мясные предприятия, бренды которых известны по всей республике и за ее пределами, такие как ТОО «Гормолзавод», ТОО «Садовое», ТОО «Нәтиже», ТОО АФ «Родина», ТОО «Ижевский», ТОО МПК «Бижан», ТОО «Красноярские колбасы», ТОО «Айбат»,ТОО «Макинская птицефабрика», ТОО «Капитал Проджект».





Также для посетителей ярмарки будет организована культурная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов области.



