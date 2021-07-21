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    13:45, 21 Июль 2021 | GMT +6

    Более 508 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Более 508 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 21 июля, в области зарегистрировано 29 694 лабораторно подтвержденных случая КВИ, из них с симптомами 19 028. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели увеличился с 0,4% до 0,5%.

    Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 1,2%, Балхашский - 0,7%, Енбекшиказахский - 0,6%, Илийский - 0,9%, Карасайский - 1,0%, Каратальском - 0,7%, Райымбекском - 0,9%, Талгарском - 0,7% - районах.

    За последние сутки зарегистрировано 160 случаев КВИ, темп прироста – 0,5%, это 138 симптомных и 22 бессимптомных. На сегодня выписаны с выздоровлением - 27 335, за сутки из стационара выписаны 42, сняты с домашней изоляции 19 человек.

    С начала года первым компонентом привито 508 063 человека, вторым - 283 119. Среди вакцинированных работники железнодорожной отрасли – 2526, работники пищевой промышленности – 1680 работники промышленных структур – 2591, работники торговых предприятий – 2947 и лица из другой сферы деятельности – 387 552.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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