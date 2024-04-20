Более 5000 студентов организовали экочеллендж в Астане

В Астане продолжается масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка». Свыше 5000 студентов Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина поддержали масштабную экоакцию и вышли на уборку города, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

- Решение проблемы очистки окружающей среды полезно для всех нас, так как чистый воздух улучшает здоровье и благополучие граждан. В настоящее время, участие молодого поколения в субботниках должно быть основой развития, которое сделает города более привлекательными для жизни и работы. Вполне закономерно, что студенты университета, носящего имя выдающегося государственного деятеля Сакена Сейфуллина, которому в этом году исполняется 130 лет, вносят свой вклад в благоустройство улицы имени Сейфуллина, - сказал ректор КазАТИУ Канат Тиреуов.

Мероприятие началось с челленджа, в котором приняли участие студенты университета. Так, студенты Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина передали эстафету в Евразийский национальный университет им. Л Н. Гумилева.

Как отметили организаторы, экочеллендж продолжится и охватит всех студентов 15 вузов Астаны.

Фото: акимат Астаны

- Сегодня мы провели мероприятие в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и хотим призвать всех поддерживать чистоту нашего города, ведь от этого зависит наше здоровье. Мы поддерживаем Главу государства в стремлении сделать нашу страну более привлекательной. Сегодня мы очистили территорию нашего университета и близлежащие к нему скверы и парки, а также мы провели очистку улиц Бейбитшилик, Алии Молдагуловой и проспекта Женис. Мы взяли с собой все необходимое: грабли, лопаты и метлы. Сегодняшнюю акцию поддержало очень много студентов нашего вуза, - рассказал студент 3 курса земельного факультета Санжар Базарбеков.

В заключение он отметил, что если каждый будет начинать с себя, соблюдать чистоту и порядок в столице, то она станет еще красивее и будет привлекать еще больше туристов.

Фото: акимат Астаны

Масштабная экоакция в Астане продолжается. Она продлится пять недель, каждая из которых посвящена определенной тематике.Текущая неделя проходит под названием «Киелі мекен».

Третья неделя «Жасыл аймақ» будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Период до 4 мая - «Өнегелі ұрпақ», который будет посвящен уборке и благоустройству дворов, где проживают ветераны и территорий домов престарелых.

В последнюю, пятую неделю под названием «Мөлдір бұлақ», будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.