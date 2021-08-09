Более 500 водоемов подходят для ведения рыбного хозяйства в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 501 водоем определили как рыбохозяйственный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте открытых нормативно-правовых актов размещен проект постановления, согласно которому на основании заключения экологической экспертизы в перечень пригодных для ведения рыбного хозяйства водоемов включат еще 11 озер. Из них три расположены в Жамбылском районе, два – в районе М. Жумабаева, четыре – в Мамлютском, по одному – в Кызылжарском и Тимирязевском.

В то же время из перечня рыбохозяйственных удалили озеро Кишкибиш-3 в Кызылжарском районе, поскольку это технический водоем.

Чтобы избежать путаницы при распределении лимита на вылов рыбы, по некоторым озерам внесли уточнения. Например, в Жамбылском районе есть два озера Пестрых, 11 озер Соленых. В перечне к названию озера добавили название населенного пункта, вблизи которого оно находится.

Всего в Северо-Казахстанской области расположены 2 328 водоемов. В пользование субъектам рыбного хозяйства передали более 300.