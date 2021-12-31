Более 500 тысяч тонн объема нефтегазохимической продукции ожидается в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции ожидается на уровне 185 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По планам объем производства нефтегазохимической продукции на 2022 год составит 560 тыс тонн. В отрасли в 2021 году имеются определенные результаты, в частности введен завод по производству октаноповышающих присадок мощностью 57 тыс тонн в городе Шымкенте. На стадии завершения находится строительство первого газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс тонн/год. Реализация проекта позволит выпускать более 70 видов гомополимеров и два вида сополимера полипропилена.

Кроме этого, в нефтегазохимической отрасли будет реализован ряд крупных проектов, в частности по производству полиэтилена (мощность - 1,25 млн тонн/год), терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата (мощность – 1,25 млн тонн/год) и бутадиена (мощность – 189 тыс тонн/год). По проектам полиэтилен и бутадиен были достигнуты договоренности о вхождении и совместной реализации в данные проекты российских компании ПАО «СИБУР» и ПАО «Татнефть» для совместной реализации.

По проекту терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата переговоры о совместной реализации с потенциальным инвестором находится на завершающей стадии и разработаны все проектные документации. Учитывая, что обеспечение проектов готовой инфраструктурой является обязательным условием инвесторов, так как позволяет сократить до 20% капитальных и до 15% операционных затрат, государством финансируется строительство инфраструктуры данной СЭЗ.

Так, в этом году полностью запущены объекты производственной инфраструктуры данной СЭЗ. В частности построены подъездные железнодорожные и автомобильные пути, проложены общие инженерные сети и прочие необходимые инфраструктурные объекты общезаводского характера. Также построена и введена в эксплуатацию ГТЭС на 310 мВт, установка по водоподготовке и очистки стоков. Кроме того, за счет частных инвестиций в этом году введена установка технических газов.

В Минэнерго также сообщили, что один тенге государственных инвестиций привлек 5,5 тенге частных инвестиций. В целях обеспечения своевременной реализации данных проектов, а также для дальнейшего развития отрасли, в том числе через создание привлекательных условий для инвесторов были приняты меры системного характера, которые закреплены в следующих нормативных правовых документах. Разработан и принят национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», в рамках которого предусмотрено направление «Развитие нефтегазохимической отрасли».

Реализация данного направления позволит к 2025 году увеличить объем производства нефтегазохимической продукции в пять раз по сравнению с 2020 годом (в 2020 году – 0,36 млн тонн, в 2025 году – два млн тонн), а также привлечь частные инвестиции на сумму порядка 2,4 трлн тенге. Министерством энергетики РК разработана Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года (далее - Концепция), где отдельным разделом указано развитие нефтегазохимического сектора.

Реализация подходов, указанных в Концепции позволит к 2030 году увеличить объем производства нефтегазохимической продукции (бензола, параксилола, МТБЭ, полипропилена, полиэтилена, бутадиена и синтетических каучуков, ПЭТФ) в 10 раз по сравнению с 2020 годом, что составит около трех млн тонн. Кроме того, за счет реализации проектов к 2030 году потребности внутреннего рынка в ряде нефтегазохимической продукции будут покрыты полностью (полипропилен, полиэтилен, полиэтилентерефталат, бутадиен, метанол и смазочные материалы).

Таким образом, на сегодня ведется работа по переориентации нефтегазового сектора от сырьевой направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью – развитию нефтегазохимической промышленности.

Объем переработки нефти на НПЗ РК за 11 месяцев 2021 года составил 15,548 млн тонн, что составляет 107,7 % к аналогичному периоду 2020 года.

Вместе с тем, объем производства нефтепродуктов за 11 месяцев т. г. составил:

• Автобензины – 4,318 тыс тонн или 106% к аналогичному периоду 2020 года;

• Дизельное топливо – 4,459 тыс тонн или 107,1% к аналогичному периоду 2020 года;

• Авиатопливо – 530,3 тыс тонн или 134,4% к аналогичному периоду 2020 года;

• Мазут – 2,183 тыс тонн или 119,4 % к аналогичному периоду 2020 года.

Для поддержки отечественного рынка ГСМ Правительством приняты следующие меры:

- введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы Казахстана, который действует до 21 мая 2022 года;

- с апреля т. г. прекращен экспорт дизельного топлива;

- ведется работа над усовершенствованием нормативно-правовой базы, в части перехода на увеличенный межремонтный период НПЗ РК;

- обсуждается вопрос по расширению перерабатывающих мощностей на Шымкентском НПЗ;

- на первый квартал 2022 года запланировано формирование резерва нефтепродуктов у крупных потребителей.

Также в текущем году ТОО «МунайТас» завершено строительство стратегического проекта республиканского масштаба в реверсном направлении нефтепровода «Кенкияк – Атырау». Этим проектом была увеличена пропускная способность нефтепровода в реверсном режиме и позволяет увеличить поставки нефти в реверсном направлении до шести млн тонн нефти в год. В целом данный проект дает возможность обеспечить устойчивые поставки западноказахстанской нефти со стабильной загрузкой двух крупных НПЗ Казахстана (Шымкентский и Павлодарский НПЗ), а также уравнять нагрузку на недропользователей Западной и Восточной групп Республики.

Благодаря совместной работе со странами-участниками Соглашения постепенно начался стабилизироваться мировой нефтяной рынок, восстановился спрос на нефть и цены на нефть марки Брент. Казахстан, со своей стороны, прилагает все возможные усилия по выполнению обязательств.

С августа текущего года странами ОПЕК+ было принято решение о постепенном увеличении уровня добычи на 400 тыс барр/сутки ежемесячно до полного снятия ограничений. Обязательства Казахстана на декабрь составляют 1,556 млн барр/сутки.

Накопленный уровень выполнения обязательств Казахстаном с мая 2020 года по октябрь 2021 года составляет 95%. Превышение объемов в отдельные месяцы планируется компенсировать к концу первого полугодия 2022 года. До конца года по Республике планируется добыть 85,7 млн тонн.

Отдельное слово нужно сказать о сфере возобновляемых источников энергии: пандемия COVID-19 негативно повлияла на реализацию запланированных в 2021 году проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), из-за чего некоторые из проектов были перенесены на 2022 год. В целях обеспечения благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области ВИЭ приказом МЭ РК №252 от 31 июля 2021 года предоставлена возможность продления срока введения объекта по использованию ВИЭ на 1 (один) календарный год.

В свою очередь, в 2021 году были реализованы 19 объектов суммарной мощностью 392 МВт, с общей инвестицией 400 млн.долларов и с созданием 150 постоянных рабочих мест. Министерством в ноябре текущего года были проведены аукционы по отбору проектов ВИЭ, в рамках которого приняли участие 24 компании. По результатам аукционов было отобрано восемь проектов ВИЭ общей установленной мощностью 86,95 МВт. В настоящее время в Республике действуют 134 объектов ВИЭ с установленной мощностью 2010 МВт. На 2022 год запланирован ввод 10 объектов ВИЭ суммарной мощностью 290 МВт. Кроме того, Министерством в 2022 году предлагается проведение аукционных торгов по крупным проектам ВИЭ.

Производство тепловыделяющих сборок (далее - ТВС) для атомных электростанций (АЭС) является новым звеном ядерно-топливного цикла для Казахстана. Несмотря на отрицательное влияние последствий всемирной пандемии коронавируса Covid-19, по результатам 2020 года АО «НАК «Казатомпром» смогло обеспечить успешное завершение монтажа и пуско-наладочных работ завода ТОО «Ульба-ТВС» по производству ТВС. 10 ноября текущего года была проведена официальная церемония запуска завода ТОО «Ульба-ТВС». В настоящее время начаты работы по производству первых коммерческих ТВС в рамках Долгосрочного Контракта между ТОО «Ульба-ТВС» и Китайской компании CGNPC-URC.

В 2021 году завершено комплексное экологическое обследование Семипалатинского испытательного полигона (далее - СИП), которое было начато в 2008 году. Всего за 13 лет было обследовано около 18 тыс квадратных км, площади СИП. В 2022 году планируется провести комплексную экологическую экспертизу материалов, полученных по результатам данного обследования, а также принятие закона РК «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности».

Результатом этих шагов будет разделение территории СИП на две части – одну часть, представляющую радиационную опасность для населения, и вторую – условно чистую.

Касательно работы Единой электроэнергетической системы РК: на сегодняшний день система работает в штатном режиме. Потребители полностью обеспечены электрической энергией. По итогам 11 месяцев 2021 года объем выработки электроэнергии в Республике Казахстан составил 103,657 млрд кВтч или 106,8% к 11 месяцам 2020 года (97,1 млрд кВтч). Потребление электроэнергии составило 103,15 млрд. кВтч или 107% к 11 месяцем 2020 года (96,4 млрд кВтч). Экспорт электрической энергии составил 637,745 млн кВтч.