Более 500 тысяч человек в ДР Конго испытывают острую нехватку продовольствия
Всемирная продовольственная программа ООН призвала срочно увеличить объемы продовольственной помощи на востоке Демократической Республики Конго на фоне вспышки лихорадки Эбола, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Директор ВПП по ДР Конго Дэвид Стивенсон заявил, что борьба со вспышкой заболевания не должна ограничиваться только медицинскими мерами. По его словам, населению регионов, затронутых вооруженными конфликтами, перемещением населения и острой нехваткой продовольствия, необходима дополнительная поддержка.
В провинции Итури более 500 тысяч человек сталкиваются с голодом на уровне «чрезвычайной ситуации» — четвертой из пяти стадий Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC).
В ВПП отмечают, что продовольственный кризис осложняет борьбу с распространением Эболы. Особое внимание предлагается уделить доставке помощи в труднодоступные районы.
Стивенсон также заявил о необходимости привлечения дополнительных ресурсов для поддержки общин, наиболее пострадавших от вспышки заболевания.
Эбола вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку. Вирус впервые был выявлен в 1976 году во время вспышек в Судане и на территории современной ДР Конго.
После регистрации 246 предполагаемых случаев заболевания и 65 смертей в провинции Итури 15 мая в стране была объявлена вспышка Эболы.
По данным органов здравоохранения, для варианта вируса «Бундибугио», выявленного в мае, подтвержденного лечения или вакцины в настоящее время нет.
Ранее сообщалось, что ДР Конго впервые использует данные мобильной связи для прогнозирования новых очагов Эболы.