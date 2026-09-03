ДР Конго впервые использует данные мобильной связи для прогнозирования новых очагов Эболы

В Демократической Республике Конго впервые используют обезличенные данные мобильной связи для отслеживания перемещений населения и прогнозирования районов, куда может распространиться вспышка Эболы, передает Kazinform со ссылкой на Reuters .

По данным издания, анализ проводит шведская некоммерческая организация Flowminder на основе агрегированных данных о подключении мобильных телефонов к базовым станциям. Данные бесплатно предоставляет крупнейший оператор страны Vodacom. Они не содержат информации, позволяющей идентифицировать абонентов.

Первый анализ, опубликованный в июне, охватывал Бунью, Мунгвалу и Рвампару в провинции Итури — районы, где предположительно началась вспышка. Исследователи отслеживали, куда перемещались люди из этих территорий. К концу июня во всех десяти направлениях с наибольшим потоком путешественников были зарегистрированы случаи Эболы.

Особое внимание специалисты уделили Кисангани — крупному транспортному узлу на реке Конго. Анализ показал высокий риск распространения вируса туда еще до выявления первых случаев, после чего противоэпидемические меры в городе были усилены.

Исследование также выявило тесные связи Кисангани с Киншасой и населенными пунктами вдоль реки Конго. Из 50 территорий, наиболее связанных с Кисангани, 15 находятся в провинции Киншаса. В конце июня ВОЗ оценила вероятность выявления случая Эболы в столице к концу сентября в 70%.

По данным правительства ДР Конго, с момента объявления вспышки 15 мая Эболой заразились более 6 250 человек, свыше 3 039 умерли. ВОЗ называет нынешнюю вспышку самой быстро развивающейся в истории.

Ранее сообщалось, что Конго начинает вакцинацию от Эболы. Также ВОЗ предупредила об угрозе распространения эпидемии Эболы из-за ситуации в ДР Конго.