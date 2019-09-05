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Более 500 таблеток экстази изъяли у мужчины в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Сентября 2019, 16:31
Более 500 таблеток экстази изъяли у мужчины в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупный канал контрабанды наркотиков из Европы в особо крупном размере пресечен в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 августа в Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий, после получения почтовых отправлений из Европы был задержан гражданин РК, у которого обнаружены и изъяты психотропные вещества, известные как экстази в количестве более 500 таблеток», - сообщили в Службе экономических расследований КФМ МФ РК.
В настоящее время Следственным департаментом проводится расследование по ст. 286 ч. 4 УК РК (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено), постановлением суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, с конфискацией имущества.


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