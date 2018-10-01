Более 500 предложений поступило в ходе публичного обсуждения нового Кодекса о здоровье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 500 предложений поступило в ходе публичного обсуждения новой редакции Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», сообщает пресс-служба МЗ РК.

Министерством здравоохранения РК в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» разработано проекты концепций: 1) новой редакции Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»; 2) проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

В ходе публичного обсуждения и согласования с государственными органами, объединениями субъектов частного предпринимательства проектов концепций поступило более 500 предложений, в том числе с социальных сетей, которые нашли свое отражение.

Необходимо отметить, что наиболее обсуждаемыми разделами были: по направлению общественное здравоохраенния: в частности Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья, Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, Обязанности работодателей за охрану здоровья работников, Проведение профилактических прививок; по фармацевтической деятельности: в частности, реализация, обращение, реклама и этического продвижение лекарственных средств, а также государственное регулирование цен на лекарственные средства; профилактика зависимости, вызванной патологическим влечением к играм; социальная защита и меры поддержки работников здравоохранения; порядок оказания медицинской помощи; порядок трансплантации тканей и (или) органов (части органов); государственный контроль и надзор.

12 октября 2018 года указанные концепции были одобрены на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

В настоящее время с учетом одобренных концепций разрабатываются проекты новой редакции Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

Напомним, в рамках обсуждения новой редакции Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» проект был размещен на сайте mz.gov.kz и для получения обратной связи был указан электронный адрес Kodeks_zdorovya_RK@mail.kz, в том числе создана страница Кодекс-здоровья Министерства здравоохранения в социальной сети Фейсбук.