Более 500 нарушений за три дня совершили водители автобусов в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В период с 20 по 22 января 2012 года в Туркестанской области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Его основной целью являлась профилактика дорожной безопасности, снижение аварийности и дорожно-транспортных происшествий, выявление нарушений соблюдение ПДД и повышение транспортной дисциплины среди водителей общественного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. Также полицейские проверяли автотранспорт на соответствие санитарному и техническому состоянию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

За три дня ОПМ «Автобус» стражи порядка выявили на территории области более 500 административных правонарушений. В том числе 141 нарушение ПДД - по ст. 591 КоАП РК «Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией», 104 - по ст. 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», 28 - по ст. 230 «Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании» и 53 нарушений ПДД по ст. 571 «Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов».

К примеру, как рассказали в пресс-службе, в Арысском районе в рамках ОПМ «Автобус» сотрудники полиции составили административные протокола в отношении более 10 нарушителей ПДД. Из них 4 водителей привлекли по ст. 571 КоАП РК и 8 по ст. 591 КоАП РК.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам и автовладельцам соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим, правил маневрирования и держать дистанцию, особенного в плохую погоду.



