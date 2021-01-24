Более 500 нарушений за три дня совершили водители автобусов в Туркестанской области
За три дня ОПМ «Автобус» стражи порядка выявили на территории области более 500 административных правонарушений. В том числе 141 нарушение ПДД - по ст. 591 КоАП РК «Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией», 104 - по ст. 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», 28 - по ст. 230 «Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании» и 53 нарушений ПДД по ст. 571 «Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов».
К примеру, как рассказали в пресс-службе, в Арысском районе в рамках ОПМ «Автобус» сотрудники полиции составили административные протокола в отношении более 10 нарушителей ПДД. Из них 4 водителей привлекли по ст. 571 КоАП РК и 8 по ст. 591 КоАП РК.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам и автовладельцам соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим, правил маневрирования и держать дистанцию, особенного в плохую погоду.