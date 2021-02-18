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    14:30, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 500 нарушений при ремонте дорог выявили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области директор филиала Национального центра качества дорожных активов Жолдыбай Тентеков рассказал на брифинге об экспертизе качества работ и материалов при ремонте дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом году специалисты филиала выезжали 313 раз на дороги республиканского значения и 212 – местного. Во время этих выездов выявили в целом 541 нарушение, большая часть из которых относится к категории грубых.

    Всего отобрали 656 проб дорожно-строительных материалов. Из них не соответствовали нормативам 51.

    «На местных автодорогах рекомендовали к переустройству 15,2 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия на двух участках средних ремонтов. Переустроено на общую сумму 23 млн тенге. Также по 17 объектам улиц городов и населенных пунктов было осуществлено 17 выездов, отобрано 47 проб ДСМ, из которых девять не прошли по нормам. Направили три обращения в ГАСК. По двум из них были приняты административные меры в виде наложения штрафа на общую сумму 2,2 млн тенге», - рассказал Ж.Тентеков.

    Филиал проводит ведомственную экспертизу технической документации на средний ремонт. В прошлом году выдали 35 заключений на сумму 16,2 млрд тенге. Исключили работы на сумму 3,8 млрд тенге.

    «Аккредитация испытательной лаборатории является одним из важных механизмов обеспечения уверенности заказчиков в качестве и компетентности работ, которые может выполнить лаборатория. Нашу заявку на аккредитацию рассмотрел орган по аккредитации, подписан предаккредитационныей договор, проведена 100% оплата. Ориентировочно в конце марта — апреле ожидаем комиссию для обследования по месту нахождения лаборатории», - добавил Ж.Тентеков.


    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Строительство Павлодарская область
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