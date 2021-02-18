Более 500 нарушений при ремонте дорог выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области директор филиала Национального центра качества дорожных активов Жолдыбай Тентеков рассказал на брифинге об экспертизе качества работ и материалов при ремонте дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году специалисты филиала выезжали 313 раз на дороги республиканского значения и 212 – местного. Во время этих выездов выявили в целом 541 нарушение, большая часть из которых относится к категории грубых.

Всего отобрали 656 проб дорожно-строительных материалов. Из них не соответствовали нормативам 51.

«На местных автодорогах рекомендовали к переустройству 15,2 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия на двух участках средних ремонтов. Переустроено на общую сумму 23 млн тенге. Также по 17 объектам улиц городов и населенных пунктов было осуществлено 17 выездов, отобрано 47 проб ДСМ, из которых девять не прошли по нормам. Направили три обращения в ГАСК. По двум из них были приняты административные меры в виде наложения штрафа на общую сумму 2,2 млн тенге», - рассказал Ж.Тентеков.

Филиал проводит ведомственную экспертизу технической документации на средний ремонт. В прошлом году выдали 35 заключений на сумму 16,2 млрд тенге. Исключили работы на сумму 3,8 млрд тенге.

«Аккредитация испытательной лаборатории является одним из важных механизмов обеспечения уверенности заказчиков в качестве и компетентности работ, которые может выполнить лаборатория. Нашу заявку на аккредитацию рассмотрел орган по аккредитации, подписан предаккредитационныей договор, проведена 100% оплата. Ориентировочно в конце марта — апреле ожидаем комиссию для обследования по месту нахождения лаборатории», - добавил Ж.Тентеков.