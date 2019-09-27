Более 500 горожан прошли обследование сердца в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы, в городском кардиологическом центре, состоялся День открытых дверей, где более 500 горожан прошли обследование на сердце. Двое были госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия пациенты смогли пройти электрокардиограмму, эхокардиограмму, также сдали кровь на уровень холестерина и сахара в крови, измерили давление. После чего получили консультацию врачей-кардиологов. Осматривали пациентов около 40 медицинских сотрудников.

В результате акции выявлены 2 пациента с экстренными показаниями и жизнеугрожающими нарушениями ритма сердца, которые сразу же были госпитализированы. Также выявлены шестеро пациентов, которые даже не догадывались о том, что у них имеются проблемы сердечно-сосудистого характера.

Много слов благодарностей в адрес врачей было сказано пациентами. Так, Лариса Нефренова на обследование к кардиологу пришла впервые, да и то лишь потому, что состояние начало ухудшаться с каждым днем.

«У меня высокое давление, анемия. Сейчас я прошла все, мне дали направление на УЗИ, я буду его проходить. Потом пойду к кардиологу и получу консультацию, которая меня интересует», - делится она.

По словам главного врача городского кардиологического центра Алмата Кодасбаева сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных причин смертности. Несомненно, это связано с образом жизни современного человека.

«Сейчас многие курят, страдают избыточной массой тела, повышенным уровнем холестерина и сахара в крови. Безусловно, ранняя диагностика и планирование на ее основе профилактических мероприятий позволят значительно снизить уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и повысить качество жизни населения», - отметил он.