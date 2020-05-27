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Более 500 дворов будут благоустроены в этом году в Караганде

27 Мая 2020 17:14
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Более 500 дворов будут благоустроены в этом году в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские дворы начали приводить в порядок. По сравнению с прошлым годом благоустроенных территорий станет в несколько раз больше. Различными видами благоустройства охватят 521 двор. Кроме этого, по программе «Дорожная карта занятости» отремонтируют фасады и кровли 212 домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году увеличены объёмы работ. Благоустройство дворов включает в себя полное асфальтирование с бордюрами, установку столбов освещения, скамеек и урн. Детские и спортивные комплексы во дворах расширят, и они станут разнообразнее. Также предусмотрен ремонт подъездных путей, благоустройство мусорных площадок с освещением, заменой баков и установкой камер видеонаблюдения.

«Сегодня у нас идут работы в 21 дворе. Начат ремонт фасадов 38 многоэтажных домов. Завершить все работы планируем осенью этого года», - доложил аким района имени Казыбек би Нурлан Рыстин.

Аким Октябрьского района Мейрам Кожухов отметил, что финансирование позволило охватить дворы, где ещё не было ремонта. В Майкудуке, Пришахтинске и Сортировке приведут в порядок 184 двора.

В областном центре приступили также к ремонту фасадов и кровель. Обновят дома на 11 улицах в районе имени Казыбек би и на 22 - в Майкудуке, на Магнитогорской улице. Ремонт идёт по программе «Дорожная карта занятости».


Также благодаря ДКЗ через центры занятости работой будут обеспечены 3 тысячи человек.

Женис Касымбек подчеркнул, что при ремонте фасадов необходимо придерживаться единого архитектурного стиля. Не должен нарушаться исторический облик.

Важным фактом в проведении масштабных работ этого года стало то, что местные производители не остались в стороне. Все материалы, которые используют сейчас при благоустройстве дворов, изготовлены карагандинскими компаниями.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Акимат,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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