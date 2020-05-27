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Более 500 дворов будут благоустроены в этом году в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские дворы начали приводить в порядок. По сравнению с прошлым годом благоустроенных территорий станет в несколько раз больше. Различными видами благоустройства охватят 521 двор. Кроме этого, по программе «Дорожная карта занятости» отремонтируют фасады и кровли 212 домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В этом году увеличены объёмы работ. Благоустройство дворов включает в себя полное асфальтирование с бордюрами, установку столбов освещения, скамеек и урн. Детские и спортивные комплексы во дворах расширят, и они станут разнообразнее. Также предусмотрен ремонт подъездных путей, благоустройство мусорных площадок с освещением, заменой баков и установкой камер видеонаблюдения.
«Сегодня у нас идут работы в 21 дворе. Начат ремонт фасадов 38 многоэтажных домов. Завершить все работы планируем осенью этого года», - доложил аким района имени Казыбек би Нурлан Рыстин.
Аким Октябрьского района Мейрам Кожухов отметил, что финансирование позволило охватить дворы, где ещё не было ремонта. В Майкудуке, Пришахтинске и Сортировке приведут в порядок 184 двора.
В областном центре приступили также к ремонту фасадов и кровель. Обновят дома на 11 улицах в районе имени Казыбек би и на 22 - в Майкудуке, на Магнитогорской улице. Ремонт идёт по программе «Дорожная карта занятости».
Также благодаря ДКЗ через центры занятости работой будут обеспечены 3 тысячи человек.
Женис Касымбек подчеркнул, что при ремонте фасадов необходимо придерживаться единого архитектурного стиля. Не должен нарушаться исторический облик.
Важным фактом в проведении масштабных работ этого года стало то, что местные производители не остались в стороне. Все материалы, которые используют сейчас при благоустройстве дворов, изготовлены карагандинскими компаниями.
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