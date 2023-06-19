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Более 500 человек задействованы в тушении пожара в области Абай

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Июня 2023, 12:24
Более 500 человек задействованы в тушении пожара в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Также проводится мониторинг обстановки по периметру пожара с передачей видеоизображения в реальном времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«По состоянию на вечер 18 июня совместными силами МЧС и МЭПР проводятся работы по тушению дымоточек, выявленных в ходе аэровизуального облета и окарауливания. МЧС и ГЛПР «Семей Орманы» проводится постоянное окарауливание мест пожара. Проводится мониторинг местности при помощи БПЛА», - сообщили в ведомстве.

В тушении остаются задействованными более 500 человек, 167 единиц техники, 6 воздушных судов.

«За счет командно-штабных автомобилей, установленных в 3 населенных пунктах (Талица, Успенка, Бородулиха) обеспечивается мониторинг обстановки по периметру пожара с передачей видеоизображения в реальном времени. Всего с начала пожара осуществлено 2 707 сбросов воды объемом 7 951 тонны. 14 июня в 21:00 объявлена локализация пожара», - дополнили в министерстве.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.


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