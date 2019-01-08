-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:43 656
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:12 411
-
11:00 324
Более 500 человек заболели ОРВИ за неделю в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Санитарные врачи рассказали об эпидситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья Фарида Мухамеджанова сообщила, что за последнюю неделю в области зарегистрировано 583 случая ОРВИ. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в 2 раза ниже порогового уровня. 97% заболевших - жители Петропавловска. Более 60% случаев заболевания респираторными инфекциями приходится на детей.
«Вирусологической лабораторией филиала Национального центра экспертизы лабораторно подтверждены 5 случаев гриппа: один из них тип «В» и четыре - сезонный тип «А/Н1N1pdm-09». Среди больных респираторными инфекциями на территории области циркулируют вирусы негриппозных вирусных инфекций: парагрипп 1, 3, 4 типов, риносинцитиальный вирус, метапневмовирус, риновирус, бокавирус, аденовирус, коронавирус», - рассказала Ф. Мухамеджанова.
Всего с начала эпидемического сезона в регионе зарегистрировано 12 тысяч случаев ОРВИ. Основную долю заболевших составляют дети до 14 лет, зафиксировано более 900 случаев заболеваний среди детей до года и около 50 - беременных женщин. В департаменте отмечают, что групповых заболеваний ОРВИ среди учащихся не зарегистрировано, учебный процесс в организациях образования не приостанавливался.
«В целом эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом с начала эпидсезона 2018-2019 годов остается стабильной. Показатели заболеваемости не превышают эпидемический порог. Отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 14,7%», - добавила Ф. Мухамеджанова.
В департаменте напомнили, что основной мерой предупреждения заболевания гриппом является вакцинация.
- Дата-центр откроют в Петропавловске
- Глава государства подписал поправки в законодательство по вопросам обращения лекарств
- 133 млрд тенге достигла сумма платежей в Фонд соцмедстрахования
- Более 800 детей не прошли вакцинацию в Атырауской области
- Реабилитационный центр для детей с ДЦП открылся в Жамбылской области
- Для костанайских школьников разработали новое меню
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана