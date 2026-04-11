Крупные предприятия индустриального парка №1 присоединились к акции «Таза Қазақстан»

В его поддержку трудовые коллективы по всему городу проводят субботники. Экоакция прошла и на территории индустриального парка № 1 на берегу реки Акбулак с участием промышленных предприятий.

К мероприятию присоединились более 500 работников 15 промышленных предприятий. Участники провели очистку прибрежной зоны: собрали бытовой мусор и привели в порядок прилегающую территорию.

Фото: акимат Астаны

В акции приняли участие сотрудники таких предприятий, как «Led System Media», «Uniton», «ZTOWN Development», «IZO-Trub Astana», «Temir Tas KZ», «СК Керемет», «KURYLYS KAZ INVEST», «Баракат Инвест», «Стройдормаш», «Power Conversion System», а также «LED Solutions», «Гипсовинил», «AVALON-K», «Теплотехник — НС» и «АСТ Бетон Компани».

— Очень рад, что наша компания приняла участие в такой важной акции. В повседневной работе мы, конечно, заботимся об экологии, но это — другое. Когда вот так всем заводом выходишь, видишь, сколько мусора накопилось, понимаешь, что каждый из нас несет ответственность. Это не просто уборка, это воспитание себя и нового поколения. Приятно было видеть столько коллег из других предприятий, всех объединило одно дело. Будем и дальше поддерживать такие инициативы, — отметил оператор станка завода «Гипсовинил» Нурбол Сахметов.

Инициатива «Таза Қазақстан» направлена на развитие бережного отношения к природе, защиту окружающей среды и благоустройство населённых пунктов, объединяя жителей, трудовые коллективы и организации вокруг идеи чистоты и ответственности.

— Для меня «Таза Қазақстан» — это, прежде всего, про уважение к своей земле, к тому месту, где мы живем и работаем. Столько людей вышли, чтобы сделать наш город чище! Работа была нелегкой, но атмосфера — отличная, все друг друга поддерживали. Надеюсь, наш пример вдохновит и других, и на таких акциях мы будем видеть еще больше людей, которым небезразлично будущее Казахстана, — сказал директор завода «Power Conversion Sistem» Нурлан Айтимов.

Экологические акции в рамках «Таза Қазақстан» продолжаются в столице, привлекая всё больше участников.