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Более 500 автомашин из Армении поставили на учет актюбинцы

Автор:  
Самал Ендибаева
24 Июля 2020, 21:25
Более 500 автомашин из Армении поставили на учет актюбинцы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 568 транспортных средств, ввезенных из Армении, поставили на учет жители Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Как известно, с 1 июня согласно постановлению Правительства в стране началась регистрация транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан РК и ввезенных в страну из Армении в РК до 1 февраля 2020.

«С момента начала регистрации более 1,7 тысячи актюбинцев получили консультации, поставлено на учет 568 транспортных средств ввезенных из Республики Армения. Для разъяснения правил регистрации транспортных средств, ввезенных с Армении, в департаменте полиции работает сall-центр, по телефону 525-100», - отметил начальник управления административной полиции ДП области Ерлан Алимагамбетов.

Для регистрации транспортных средств владельцам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, квитанции об оплате сбора за государственную регистрацию и пошлин, свидетельство о регистрации транспорта и государственные регистрационные номерные знаки, выданные в уполномоченном органе Республики Армения. Также документы должны быть переведены на государственный или русский языки и заверены нотариусом.


Актюбинская область   Транспорт   Армения  
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