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Более 500 алматинцев оштрафовали за отсутствие масок в автобусах

4 Ноября 2021 13:58
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Более 500 алматинцев оштрафовали за отсутствие масок в автобусах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы Алматы проводят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, аэропорту и на железнодорожных вокзалах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 7 сентября проводится активная работа мониторинговых групп по общественному транспорту. Проведено порядка 414 рейдов, за нарушение масочного режима были привлечены (к штрафу - автор) порядка 507 жителей», - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов в ходе брифинга РСК.

Он отметил, что рейды проходят в аэропорту и на ЖД вокзалах города.

«Свыше 32 рейдов было проведено. В результате, в аэропорту было привлечено 15 жителей за нарушение масочного режима, на ЖД вокзалах также 15 жителей», - проинформировал Садвакас Байгабулов.

По его словам, приложение «Ashyq» выявил порядка 2886 жителей с «красным» статусом. Они были привлечены к штрафу в размере 30 МРП. Больше всего приходится на объекты общественного питания, далее ТРЦ, рынки, магазины, аэропорт, фитнес-центры, ЦОНы, кинотеатры.

Санврач заявил, что с апреля по настоящее время «красный» статус был подтвержден у 10 777 жителей, а «желтый» - у 1669 человек.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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