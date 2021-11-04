Более 500 алматинцев оштрафовали за отсутствие масок в автобусах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы Алматы проводят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, аэропорту и на железнодорожных вокзалах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 7 сентября проводится активная работа мониторинговых групп по общественному транспорту. Проведено порядка 414 рейдов, за нарушение масочного режима были привлечены (к штрафу - автор) порядка 507 жителей», - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов в ходе брифинга РСК.

Он отметил, что рейды проходят в аэропорту и на ЖД вокзалах города.

«Свыше 32 рейдов было проведено. В результате, в аэропорту было привлечено 15 жителей за нарушение масочного режима, на ЖД вокзалах также 15 жителей», - проинформировал Садвакас Байгабулов.

По его словам, приложение «Ashyq» выявил порядка 2886 жителей с «красным» статусом. Они были привлечены к штрафу в размере 30 МРП. Больше всего приходится на объекты общественного питания, далее ТРЦ, рынки, магазины, аэропорт, фитнес-центры, ЦОНы, кинотеатры.

Санврач заявил, что с апреля по настоящее время «красный» статус был подтвержден у 10 777 жителей, а «желтый» - у 1669 человек.