Более 50 заброшенных домов восстановят в посёлке РТИ Карагандинской области
Импульсом для возрождения посёлка стало открытие автобусного завода QazTehna и строительство российской компанией «Татнефть» предприятия по выпуску автомобильных шин.
«Создание новой индустриальной зоны и начало строительства крупных производств дало нам возможность восстановить 11 гектаров жилой зоны микрорайона. Сейчас восстанавливаются те дома, которые прошли юридическую очистку по квартирам через суд и поставлены на баланс. В прошлом году мы восстановили два дома. В одном из них 60 квартир, в другом – 30. Выданы квартиры социально уязвимым слоям населения. В этом году приступили к восстановлению уже девяти домов», – отметил аким города Сарани Ержан Темирханов.
Сдать их планируют в следующем году. Всего в них будет 510 квартир. Это арендное и служебное жильё для очередников, медиков и сотрудников предприятий. На сегодняшний день в Сарани в очереди на квартиры стоят около тысячи человек.
«Я с дочкой живу здесь с апреля. Очень быстро получила двухкомнатную квартиру по категории «дети-сироты». Тут сейчас активно идёт стройка. Кроме восстановления домов, делают дорогу, установили детскую площадку. Мне всё нравится. Ходит автобус, есть возможность добраться куда нужно. Пока я в декрете, а так работаю поваром на шахте «Саранская». Хорошо, что рядом предприятия, значит, будет работа и микрорайон оживёт», – говорит жительница одного из восстановленных домов Виолетта Филипова.
С инженерными сетями – водой, электричеством – у жителей проблем нет. Для теплоснабжения домов построят модульную котельную.
Вместе с восстановлением домов благоустраивают дворы и асфальтируют дороги. Формируется социальная инфраструктура. Приобретён земельный участок для строительства детского сада и спортивного комплекса. Совместно с СПК «Сарыарка» установят социальный павильон.
«Также будет социальная аптека, откроем отдел полиции. Уже сейчас в микрорайоне установлено видеонаблюдение, то есть можно формировать безопасную среду. В целом, мы планируем ежегодно восстанавливать по 10 домов. На месте снесённых многоэтажек будет новое строительство», – рассказал о планах Ержан Темирханов.