Более 50 заброшенных домов восстановят в посёлке РТИ Карагандинской области

КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – Десятки заброшенных пятиэтажек будут восстановлены в районе РТИ города Сарани Карагандинской области. С начала 90-х здесь оказались бесхозяйными 106 домов. В настоящее время проведено их обследование. Половина из них не подлежит реконструкции. Дома планируют снести, чтобы со временем на их месте построить новые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Импульсом для возрождения посёлка стало открытие автобусного завода QazTehna и строительство российской компанией «Татнефть» предприятия по выпуску автомобильных шин.

«Создание новой индустриальной зоны и начало строительства крупных производств дало нам возможность восстановить 11 гектаров жилой зоны микрорайона. Сейчас восстанавливаются те дома, которые прошли юридическую очистку по квартирам через суд и поставлены на баланс. В прошлом году мы восстановили два дома. В одном из них 60 квартир, в другом – 30. Выданы квартиры социально уязвимым слоям населения. В этом году приступили к восстановлению уже девяти домов», – отметил аким города Сарани Ержан Темирханов.

Сдать их планируют в следующем году. Всего в них будет 510 квартир. Это арендное и служебное жильё для очередников, медиков и сотрудников предприятий. На сегодняшний день в Сарани в очереди на квартиры стоят около тысячи человек.

«Я с дочкой живу здесь с апреля. Очень быстро получила двухкомнатную квартиру по категории «дети-сироты». Тут сейчас активно идёт стройка. Кроме восстановления домов, делают дорогу, установили детскую площадку. Мне всё нравится. Ходит автобус, есть возможность добраться куда нужно. Пока я в декрете, а так работаю поваром на шахте «Саранская». Хорошо, что рядом предприятия, значит, будет работа и микрорайон оживёт», – говорит жительница одного из восстановленных домов Виолетта Филипова.

С инженерными сетями – водой, электричеством – у жителей проблем нет. Для теплоснабжения домов построят модульную котельную.

Вместе с восстановлением домов благоустраивают дворы и асфальтируют дороги. Формируется социальная инфраструктура. Приобретён земельный участок для строительства детского сада и спортивного комплекса. Совместно с СПК «Сарыарка» установят социальный павильон.

«Также будет социальная аптека, откроем отдел полиции. Уже сейчас в микрорайоне установлено видеонаблюдение, то есть можно формировать безопасную среду. В целом, мы планируем ежегодно восстанавливать по 10 домов. На месте снесённых многоэтажек будет новое строительство», – рассказал о планах Ержан Темирханов.