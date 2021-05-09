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    20:38, 08 Май 2021 | GMT +6

    Более 50 улиц отремонтируют в этом году в Кентау

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    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 50 улиц общей протяженностью 50 км планируется отремонтировать в городе Кентау в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Ожидается, что средний ремонт закончат до октября. Внутренних дорог города до конца года отремонтируют более 26 км. Общее состояние трасс в хорошем и удовлетворительном состоянии – 75,6%.

    На 2022 год запланирован ремонт оставшихся 43 км дорожного покрытия. В результате доля автотрасс в Кентау в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 100%, сообщили в пресс-службе акимата области.

    В настоящее время в городе устанавливают современные светофоры на перекрестках 11 улиц. Общая протяженность 258 улиц города составляет 173,5 км. В прошлом году проведен средний ремонт 35 улиц протяженностью 13,2 км.

    Отмечается, что в Кентау с 2020 по 2025 годы сделают текущий, средний и капитальный ремонт 142 улиц общей протяженностью 101,7 км.


    Теги:
    Дороги Туркестанская область Благоустройство
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