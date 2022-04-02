Более 50 тысяч человек вышли на массовый субботник в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Первый день священного месяца Рамазан в Алматинской области отметили благим делом - был организован общеобластной субботник. В нем участвовали более 50 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Вместе с горожанами в чистке города Талдыкоргана принял участие аким области Канат Бозумбаев.

«Сегодняшний субботник совпал с первым днем священного месяца Рамазан. Всех поздравляю с этим праздником. Ораза қабыл болсын! Впервые после двухлетнего перерыва мы вновь возобновили организацию субботников. Очень важно, что люди собираются по собственной воле, принимают участие к уборке прилегающих территории и озеленении родного края»,- отметил глава региона.

В работе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению помимо коммунальщиков активно участвовали и жители региона.

По предварительным данным, в рамках чистой субботы будет очищено более 4 тысяч улиц, 18 тысяч площадок, около 200 парков и скверов, 950 км арычных сетей, а также производится посадка 14 тысяч единиц саженцев.