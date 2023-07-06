Более 50 тонн продукции привезут фермеры на ярмарку в Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 8-го июля пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления сельского хозяйства, на ярмарке продукцию представят крупные агроформирования и перерабатывающие предприятия из шести районов - Акжарского, им. Г.Мусрепова, Тимирязевского, Есильского, Жамбылского, Мамлютского - и города Петропавловска.

«На ярмарке будет представлена в широком ассортименте мясная и молочная продукция, перерабатывающих предприятий, мед и продукты пчеловодства. Всего – более 50 тонн. Цены на всю продукцию будут ниже рыночных на 15-20%», - добавили в пресс- службе.

Ярмарка пройдет на площадке возле Дворца спорта с 9.00 до 16.00 часов.

В Петропавловске большие сельхозярмарки проводят регулярно.

Второй раз ее организовывают не на улице Жумабаева, как это было раньше.

Жители города жаловались на пробки в центре города из-за перекрытого ради ярмарки участка улицы. В этом году это было бы особенно критично, поскольку в городе идет ремонт дорог сразу на нескольких улицах.