Более 50 тысяч заявок на помощь к школе отклонили в Шымкенте

После жалоб родителей школьников в Шымкенте объяснили, почему в этом году тысячи семей не получили помощь на подготовку детей к учебному году. Как выяснилось, правила проверки изменились. Теперь сведения о доходах и социальном положении семьи автоматически сверяются сразу с несколькими государственными базами данных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Многодетные матери школьников пришли в акимат Шымкента, чтобы выяснить, почему в этом году им не назначили соцпомощь. По словам женщин, ранее они регулярно получали выплаты в рамках акции «Дорога в школу» и рассчитывали на эту сумму при подготовке детей к новому учебному году.

В этом году единовременная помощь составляет около 51 тыс. теңге на одного ребенка. Для многодетных семей эти деньги покрывают часть расходов на одежду, обувь и школьные принадлежности. Женщины рассказали, что собрать сразу нескольких детей к 1 сентября на семейный доход им сложно.

Ситуацию прокомментировал руководитель управления образования Шымкента Куаныш Ыскаков. По его словам, выплаты не отменяли. Изменился порядок, по которому определяется право семьи на получение помощи.

— Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан № 64 от 25 января 2008 года, за счет средств местного бюджета финансовая и материальная помощь оказывается определенным социальным категориям обучающихся и воспитанников. К ним относятся дети из семей, получающих адресную социальную помощь (АСП), дети из семей, не получающих АСП, но имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из семей, нуждающихся в экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, — пояснил Куаныш Ыскаков.

До этого документы принимали непосредственно в школах. При проверке доходов возникала проблема с доступом к сведениям, которые хранились в разных государственных системах.

— Раньше при определении социальной категории ребенка возникали сложности. В некоторых случаях фактическое положение семьи полностью не проверялось, поэтому помощь могли получать и те, кто не соответствовал установленным требованиям. Особенно сложно было определить реальный среднедушевой доход, поскольку необходимые сведения невозможно было в полном объеме получить из разных государственных информационных систем, — сообщил руководитель городского управления образования.

По этой причине число получателей финансовой и материальной помощи в Шымкенте ежегодно росло. В 2024 году выплаты получили 46 825 детей, в 2025 году — 57 047. На этот год средства предусмотрели примерно для 66 тысяч школьников.

С этого года заявления принимают через единую цифровую платформу Qosymsha.kz. Проверка проходит без участия школ. Для этого систему связали примерно с 25 государственными информационными базами.

— По инициативе акимата Шымкента совместно с соответствующими министерствами была проведена интеграция государственных информационных систем. Теперь право ребенка на получение финансовой помощи определяется автоматически. Данные о семье поступают примерно из 25 государственных информационных систем и сопоставляются между собой. На их основании Национальная образовательная база данных определяет, соответствует ли ребенок установленным требованиям, — сообщил Куаныш Ыскаков.

За время приема заявлений в систему поступило 78 543 обращения. Из них 18 927 находятся на рассмотрении. По 9 612 заявлениям помощь назначена, выплата пока ожидается. Отказ получили 50 004 заявителя.

Основная часть отказов пришлась на вторую категорию. Речь идет о семьях, которые не получают АСП и заявили среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. При проверке данных соответствие этому критерию у многих не подтвердилось.

— Большинство отказов связано именно с тем, что принадлежность заявителей ко второй категории не была подтверждена. Новая система позволяет направлять бюджетные средства тем детям, которые действительно соответствуют установленным критериям и нуждаются в социальной поддержке, — отметил глава управления.

У родителей при этом возник другой вопрос. В уведомлении об отказе они не могут увидеть, какое именно условие не было выполнено. Получить эти сведения через управление образования сейчас тоже нельзя.

Причина связана с ограниченным доступом к персональным данным в Национальной образовательной базе. Возможность открыть эту информацию непосредственно самому заявителю сейчас обсуждают с профильными министерствами.

— Мы понимаем, что человек должен знать конкретную причину, по которой ему отказали. Сейчас сотрудники управления не имеют доступа к этим сведениям из-за требований по защите персональных данных. Совместно с ответственными министерствами прорабатывается возможность, чтобы заявитель мог самостоятельно увидеть причину отказа именно по своему обращению, — пояснил Куаныш Ыскаков.

В управлении образования подчеркивают, что финансирование помощи на подготовку школьников в Шымкенте сохраняется. В этом году деньги в городском бюджете предусмотрены примерно для 66 тыс. детей. Главная цель изменений — направлять бюджетные средства исключительно тем детям, которые соответствуют утвержденным требованиям и действительно нуждаются в социальной поддержке.

Ранее сообщалось, какие выплаты и меры господдержки доступны семьям с детьми в Казахстане. При этом большинство социальных услуг по назначению пособий в стране уже переведены в автоматизированный и проактивный формат.