Более 50 природных пожаров тушат в Греции

АФИНЫ. EURONEWS. КАЗИНФОРМ - Греции не удается взять под контроль бушующие во многих районах страны пожары. Пламя охватило тысячи гектаров леса и движется на северо-восток Аттики. Горят постройки, гибнут животные, тысячи людей эвакуированы. Многие за одну ночь лишились своих домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Огонь распространяется уже по обе стороны от общенациональной автомагистрали Афины - Салоники.

Корреспондент Euronews Фэй Дулгери передает из Греции: «По предварительным оценкам, огонь к северу от Афин пересек Национальную дорогу в трех разных местах. Сильный ветер с порывами до 6 баллов по шкале Бофорта раздувает пламя и усложняет задачу пожарных – появляются все новые очаги возгорания».

Тем временем недалеко от Афин, где также продолжается борьба с огнем, погиб мужчина: на него упал столб линии электропередачи. По меньшей мере еще девять человек госпитализированы.

Никос Пеппас, заместитель регионального главы Аттики, отмечает: «В настоящее время дуют очень сильные ветры. Они затрудняют работу пожарных. Лес очень густой. Пожарным расчетам и даже пешим подразделениям спасательных служб не всегда удается пробраться к очагам возгорания. Кроме того, множество людей просто не хотят оставлять свои дома. Среди них немало уязвимых категорий граждан. С этим связаны самые большие трудности: как их перевести в приемные центры?».

В Греции тушат 56 природных пожаров. Самая тяжелая ситуация на острове Эвбея. Пламя охватило сосновый лес и распространяется в нескольких направлениях по крутому горному массиву. Ранее оно достигло моря. Сотни людей были эвакуированы на лодках. В борьбе с огнем задействованы 240 пожарных.

Грекам помогают коллеги из Франции, Швейцарии, Швеции и Румынии. Первыми к ним присоединились киприоты.

Фото: @ipapast Twitter