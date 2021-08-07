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Более 50 природных пожаров тушат в Греции

7 Августа 2021 08:26
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Более 50 природных пожаров тушат в Греции

АФИНЫ. EURONEWS. КАЗИНФОРМ - Греции не удается взять под контроль бушующие во многих районах страны пожары. Пламя охватило тысячи гектаров леса и движется на северо-восток Аттики. Горят постройки, гибнут животные, тысячи людей эвакуированы. Многие за одну ночь лишились своих домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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Огонь распространяется уже по обе стороны от общенациональной автомагистрали Афины - Салоники.

Корреспондент Euronews Фэй Дулгери передает из Греции: «По предварительным оценкам, огонь к северу от Афин пересек Национальную дорогу в трех разных местах. Сильный ветер с порывами до 6 баллов по шкале Бофорта раздувает пламя и усложняет задачу пожарных – появляются все новые очаги возгорания».

Тем временем недалеко от Афин, где также продолжается борьба с огнем, погиб мужчина: на него упал столб линии электропередачи. По меньшей мере еще девять человек госпитализированы.

Никос Пеппас, заместитель регионального главы Аттики, отмечает: «В настоящее время дуют очень сильные ветры. Они затрудняют работу пожарных. Лес очень густой. Пожарным расчетам и даже пешим подразделениям спасательных служб не всегда удается пробраться к очагам возгорания. Кроме того, множество людей просто не хотят оставлять свои дома. Среди них немало уязвимых категорий граждан. С этим связаны самые большие трудности: как их перевести в приемные центры?».

В Греции тушат 56 природных пожаров. Самая тяжелая ситуация на острове Эвбея. Пламя охватило сосновый лес и распространяется в нескольких направлениях по крутому горному массиву. Ранее оно достигло моря. Сотни людей были эвакуированы на лодках. В борьбе с огнем задействованы 240 пожарных.

Грекам помогают коллеги из Франции, Швейцарии, Швеции и Румынии. Первыми к ним присоединились киприоты.

Фото: @ipapast Twitter


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#Греция   #Пожар  
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