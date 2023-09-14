Более 50 объектов незаконно построили в горах Алматы
Заместитель руководителя управления градостроительного контроля города Олжас Тулебаев на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил, что всего на территории города ведется строительство 823 объектов (бюджетные 240, коммерческие 583), в том числе 155 жилых комплексов. На объектах строительства задействованы 383 строительных компаний, 138 организаций технического надзора.
«В рамках контрольных функций в этом году проведено 740 внеплановых проверок, выявлено 956 нарушений с наложенными административными штрафами на общую сумму 187 млн тенге», - сказал он.
Выдано 779 предписаний на устранение нарушений. Также, за некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ, привлечены к ответственности 47 подрядных организаций на сумму 35,7 млн тенге по статье 312, в том числе 14 подрядных организаций по бюджетным объектам на сумму 9 млн тенге и 33 подрядных организаций по коммерческим объектам на сумму 27,6 млн тенге.
С начала года подано 53 иска о сносе незаконно возведенных объектов, из них 17 удовлетворено, 36 находится на рассмотрении. Снесено 19 незаконно возведенных объектов, в том числе и по решениям 2022 года. Приостановлены действия 20, а также прекращены действия 247 строительных лицензий.
«Что касается незаконного строительства в горной местности, то с 2022 года управлением выявлено 52 факта незаконного строительства, из них 21 объект в Бостандыкском районе, 24 - в Медеуском районе и 7 - в Наурызбайском районе. По 52 выявленным фактам подано 42 исков в суд, по 16 уже имеется решение суда. Из них 10 должны снести, еще шесть должны исполнить предписания суда. Также готовится 7 исков в суд, ведутся проверочные мероприятия по 3 объектам», - добавил Олжас Тулебаев.
По его словам, на сегодняшний день органы архитектурно-строительного контроля лишены права беспрепятственного посещения объекта в рамках инспектирования, и проверки, в соответствии с Предпринимательским Кодексом РК, проводятся только на основании официальных обращений.