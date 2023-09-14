Более 50 объектов незаконно построили в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление градостроительного контроля Алматы с прошлого года выявило 52 незаконно построенных объекта в горах, по этим фактам в суд подано 42 исков, по 16 уже имеется решение суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления градостроительного контроля города Олжас Тулебаев на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил, что всего на территории города ведется строительство 823 объектов (бюджетные 240, коммерческие 583), в том числе 155 жилых комплексов. На объектах строительства задействованы 383 строительных компаний, 138 организаций технического надзора.

«В рамках контрольных функций в этом году проведено 740 внеплановых проверок, выявлено 956 нарушений с наложенными административными штрафами на общую сумму 187 млн тенге», - сказал он.

Выдано 779 предписаний на устранение нарушений. Также, за некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ, привлечены к ответственности 47 подрядных организаций на сумму 35,7 млн тенге по статье 312, в том числе 14 подрядных организаций по бюджетным объектам на сумму 9 млн тенге и 33 подрядных организаций по коммерческим объектам на сумму 27,6 млн тенге.

С начала года подано 53 иска о сносе незаконно возведенных объектов, из них 17 удовлетворено, 36 находится на рассмотрении. Снесено 19 незаконно возведенных объектов, в том числе и по решениям 2022 года. Приостановлены действия 20, а также прекращены действия 247 строительных лицензий.

«Что касается незаконного строительства в горной местности, то с 2022 года управлением выявлено 52 факта незаконного строительства, из них 21 объект в Бостандыкском районе, 24 - в Медеуском районе и 7 - в Наурызбайском районе. По 52 выявленным фактам подано 42 исков в суд, по 16 уже имеется решение суда. Из них 10 должны снести, еще шесть должны исполнить предписания суда. Также готовится 7 исков в суд, ведутся проверочные мероприятия по 3 объектам», - добавил Олжас Тулебаев.

По его словам, на сегодняшний день органы архитектурно-строительного контроля лишены права беспрепятственного посещения объекта в рамках инспектирования, и проверки, в соответствии с Предпринимательским Кодексом РК, проводятся только на основании официальных обращений.