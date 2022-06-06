Более 50 млрд тенге дополнительно выделят на газификацию - Минэнерго
«В текущем году на развитие газификации страны по бюджетной программе 003 министерства из республиканского бюджета было выделено 45,8 млрд тенге, а также в рамках уточнения республиканского бюджета на 2022 год дополнительно поддержано 50,1 млрд тенге», - сказал Болат Акчулаков на правчасе в Мажилисе.
Планируемый уровень газификации, отмечает министр, по итогам 2022 года составит 58,43%.
«В результате на реализацию 133 проектов предусмотрено 96 млрд тенге, что позволит обеспечить газом 146 тыс. человек, или 93 населенных пункта», - добавил глава Минэнерго.
«В рамках дорожной карты партии АMANAT, за Министерством энергетики закреплено два пункта. По итогам 2021 года, по пункту 247, около 160 тыс. человек получили доступ к газу при плановом показателе 68 тыс. человек. По пункту 278, при плановом показателе газификации на 2021 год - 53,71%, фактический уровень составил 57,67%», - заключил Б. Акчулаков.