Более 50 млрд тенге дополнительно выделят на газификацию - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О выделяемом на развитие газификации страны финансировании сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году на развитие газификации страны по бюджетной программе 003 министерства из республиканского бюджета было выделено 45,8 млрд тенге, а также в рамках уточнения республиканского бюджета на 2022 год дополнительно поддержано 50,1 млрд тенге», - сказал Болат Акчулаков на правчасе в Мажилисе.

Планируемый уровень газификации, отмечает министр, по итогам 2022 года составит 58,43%.

«В результате на реализацию 133 проектов предусмотрено 96 млрд тенге, что позволит обеспечить газом 146 тыс. человек, или 93 населенных пункта», - добавил глава Минэнерго.

«В рамках дорожной карты партии АMANAT, за Министерством энергетики закреплено два пункта. По итогам 2021 года, по пункту 247, около 160 тыс. человек получили доступ к газу при плановом показателе 68 тыс. человек. По пункту 278, при плановом показателе газификации на 2021 год - 53,71%, фактический уровень составил 57,67%», - заключил Б. Акчулаков.