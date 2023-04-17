АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 50 млн тенге выделили в Атырау на борьбу с комарами, которые в этом году из-за аномальной теплой погоды появились в городе в начале апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, борьба с комарами уже началась. Работы по их уничтожении проводятся в первую очередь в подвалах и подъездах многоэтажных жилых домов.

В настоящее время на борьбу мобилизовано 3 бригады и 10 единиц спецтехники. По результатам конкурса работу будет выполнять подрядная организация «АG Disinfection». Всего будет задействовано 23 специалиста и 45 единиц специальной техники.

По словам представителей организации, дезинсекционные работы будут проведены, согласно графика, во дворах и подвалах жилых домов, а также в парках города.

«До прошлого года организация, победившая в конкурсе, охватывала дезинсекцией всю территорию города и пригородов. С этого года каждый сельский округ будет заниматься борьбой с комарами самостоятельно. В общей сложности на это дело из бюджета выделено 50 млн 400 тысяч тенге», - сообщили в акимате города Атырау.